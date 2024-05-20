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Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ekonomi, Kobani Davası, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erdoğan’ın başkanlık edeceği Kabine toplantısında, stokçuluk tedbirleri ile Ankara Emniyetinde yaşanan gelişmeler ve bürokratik vesayet görüşülecek.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi ekonomi ve kamuda tasarruf olacak.

Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler masada olacak. Toplantıda geçen hafta kamuoyu ile paylaşılan kamuda tasarruf tedbirlerin yansımaları ve devamında getirilecek yeni tedbirlerin detayları da görüşülecek.
kobani davası

Ayhan Bora Kaplan soruşturması ve Ankara Emniyeti’ndeki siyasilere kumpas iddiaları üzerine başlatılan inceleme de masaya yatırılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın inceleme sürecine dair bilgilendirmede bulunması bekleniyor. Kobani Davası ve yeni anayasa çalışmaları da toplantının diğer önemli başlıkları.
Kabine toplantısında ayrıca emeklilerin ve dar gelirlerinin sosyal imkânlarının genişletilmesi konusunda atılacak yeni adımlar da belirlenecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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