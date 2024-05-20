Yeni BMW X2 ve MINI Countryman Türkiye'de! Borusan’dan 2 yeni modelle atak

Borusan Otomotiv iki iddialı modeli Türkiye'de satışa çıkardı. Yeni BMW X2’yi 3.364.200 TL’den başlayan fiyatlarla, Yeni MINI Countryman modelini de 2.658.984 TL başlangıç fiyatı ile sunuyor...

Borusan Otomotiv, BMW’nin Spor Aktivite Coupe (SAC) sınıfındaki iddialı modeli Yeni BMW X2’yi 3.364.200 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu. Önceki modele göre boyutları büyüyen Yeni X2 üç silindirli 170 HP benzinli-mild hybrid seçeneğinde 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor. Tamamen elektrikli versiyonda ise ön aksa yerleştirlen 204 beygir güç 250 Nm tork üreten bir elektrik motoru yer alıyor. Bu araç tam dolu bataryalarıyla 478 km’ye varan menzil sunuyor.

Yeni MINI Countryman ise karşımıza MINI ailesinin en büyük otomobili olarak çıkıyor. Tamamen elektrikli versiyonda 150 kW / 204 BG güç ve 250 Nm tork üreten araç, benzinli motorda ise 1,5 litrelik bir hacim Mild hybrid mimari ve 170 beygir güç sunuyor. Yeni MINI Countryman modelinde başlangıç fiyatı ise 2.658.984 TL…

Düzenlenen basın toplantısında Borusan Otomotiv’in bu yıl 40’ıncı yaşını kutladığını belirten İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Holding ve GIWA Holding’in 1984 yılında gerçekleştirdiği ortaklık neticesinde ve yalnızca BMW Türkiye distribütörlüğü ile başlayan yolculukta bugün Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında 5 otomotiv markası, 25 yetkili satıcı, 46 yetkili servis ve 7 ayrı grup şirketi olduğunu belirten Tiftik “Bu 40 yılda yaklaşık 420 bin yeni otomobil ve motosikleti sahipleriyle buluştururken, yaklaşık 17.650 araç kiralaması gerçekleştirdik. Diğer taraftan motor sporları tarafındaki girişimlerimiz BOM ve BOM Karting takımlarımız ile yerel ve uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını taşıma gururunu elde derken, ekiplerimiz antrenman ve yarışlarda yaklaşık 62 bin 300 kilometre katettiler. Otomotiv sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile müşterilerimize benzersiz deneyim, paydaşlarımıza sürdürülebilir değerler sunma misyonumuzu daha uzun yıllar devam ettirmeye kararlıyız” dedi.