Gaz tankeri felaketinde ölü sayısı artıyor! Meksika'da kabus gibi olay

Meksika’daki bir gaz tankeri patlamasında ölü sayısı 13’e yükseldi.

50 LİTRELİK GAZ TANKERİ PATLADI

Meksika'da yaklaşık 50 bin litre gaz taşıyan bir tanker, yoğun nüfuslu Iztapalapa bölgesinde patlamış, birçok kişi ikinci ve üçüncü derece yanıklar yaşamıştı. İlk haberlerde üç ölü ve onlarca yaralı bildirilmişti; ancak ölü sayısı sonrasında arttı.

Resmi verilere göre, cumartesi itibarıyla 40 yaralı hala şehir genelindeki hastanelerde tedavi görüyor.

Ölü sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.

Ölenler arasında, patlama sırasında iki yaşındaki torununu bedenini siper ederek koruyan 49 yaşındaki Alicia Matias da bulunuyor.

Meksika basını, onu “kahraman büyükanne” olarak nitelendirmişti. Patlamadan sonra vücudunun yüzde 90’ında yanık olmasına rağmen yardım arayan torununu kucakladığı görüntü, felaketin en çarpıcı karelerinden biri oldu.