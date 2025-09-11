Yakıt tankeri patladı! Faciada çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir yakıt tankerinin patlaması sonucu meydana gelen büyük çaplı felaket, en az üç kişinin hayatına mal oldu. Olayda 67 kişi de yaralanırken, bölgedeki çok sayıda araç ve altyapı ağır hasar gördü.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada, patlamanın kentin doğusundaki Iztapalapa bölgesinde, yoğun trafiğe sahip bir köprüde gerçekleştiğini açıkladı. Tankerin alev almasının ardından yaşanan patlamada 19 kişinin ikinci ve üçüncü derece yanıklarla hastaneye kaldırıldığını belirten Brugada, yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya ve televizyonlarda yayımlanan görüntülerde, 49 bin 500 litre benzin taşıyan tankerin devrilip alevler içinde kaldığı ve patlama anının şiddeti net bir şekilde görüldü. Görüntülerde, bazı vatandaşların yoğun duman ve hızla yayılan alevlerden kaçmaya çalıştığı, itfaiye ekiplerinin ise olay yerine hızla müdahale ettiği dikkat çekti.

Yangının ardından çıkan yoğun duman, yakınlardaki bir troleybüs istasyonuna ulaşarak toplu ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bu durum, yaklaşık 9,2 milyon kişinin yaşadığı şehirde ulaşımı sekteye uğrattı. Patlamanın meydana geldiği Iztapalapa bölgesi, 1,8 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU İLK DEĞİL

Meksika, geçmişte de benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştı. En ölümcül olay ise Ocak 2019’da Hidalgo eyaletindeki Tlahuelilpan kasabasında, kaçak akaryakıt temini sırasında patlayan bir boru hattında yaşanmış ve 137 kişi hayatını kaybetmişti.