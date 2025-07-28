Musluklardan kanser akıyor! 16 Belediye Başkanı Macron’a isyan etti

YASAĞIN ARDINDAN KRİZ DERİNLEŞTİ

10 Temmuz’da yürürlüğe giren musluk suyu tüketim yasağı, Ardennes’de 12 ve Meuse’de 4 komünü etkilemişti. PFAS adı verilen ve "ebedî kirleticiler" olarak bilinen kimyasalların su örneklerinde yüksek oranda tespit edilmesiyle birlikte yasak kararı alınmıştı. Şimdi ise bu yasağın ardından yaşanan gelişmeler, yalnızca çevresel değil, siyasi bir krizi de tetikledi.

"BU BİR SAĞLIK KRİZİNDEN ÇOK DAHA FAZLASI"

Haraucourt Belediye Başkanı Frédéric Latour, musluk suyunda tespit edilen kimyasal maddelere ilişkin "Bu artık bir sağlık krizi değil, bir sağlık skandalı" ifadesini kullandı. Latour, dağıtım sorumluluğunun belediyelere yüklenmesini eleştirerek, “Bu çamur nasıl yayıldı, kim onayladı, kim denetledi? Tüm yükü bize yıkmak kolay” dedi.

KAPATILAN KAĞIT FABRİKASI İŞARET EDİLİYOR

PFAS kirliliğinin kaynağı olarak 2024 yılında kapatılan bir kâğıt fabrikası gösteriliyor. Bölgedeki tarım arazilerine yayılan ve çamur içerdiği belirtilen atıklar, su kaynaklarını kirletmiş olabilir. Bölgesel Sağlık Ajansı (ARS), çamurun kağıt atıklarından kaynaklandığını ve bazı arazilere doğrudan döküldüğünü doğruladı.

BELEDİYELER HALKI SUSUZ BIRAKMAMAK İÇİN SEFERBER

Yasağın ardından belediyeler, her vatandaşa günlük 2 litre şişelenmiş içme suyu temin etmekle yükümlü kılındı. Villy Belediyesi, bu süreçte vatandaşlara kişi başı 43,20 avro ödeme yaparak yaklaşık 9.000 avroluk bir bütçeyi halk sağlığı için ayırdı. Ancak bu destek geçici bir çözüm sunuyor. Malandry Belediye Başkanı Annick Dufils, “Biz küçük komünleriz, kaynaklarımız sınırlı. Hükümet her şeyi üstlenmemizi istiyor ama bu sürdürülebilir değil” sözleriyle tepki gösterdi.

ÇÖZÜM ARAYIŞI: SORUMLULAR KİM?

Villy, Malandry ve Haraucourt başta olmak üzere birçok belediye başkanı, kirliliğe neden olan süreçlerin kim tarafından yönetildiğinin araştırılmasını istiyor. Belediye başkanları, çamurun analizinden yayma planlarına kadar tüm prosedürlerin incelenmesini talep ediyor.

Milletvekili Jean-Luc Warsmann ise savcılığa başvurarak, “Bu durumu kim bildi, kim izin verdi ve neden önlem alınmadı?” sorularının cevaplanmasını talep etti. Hukuki sürecin kısa sürede başlatılması bekleniyor.

DEVLETİN CEVABI: İZLEME KOMİTESİ YOLDA

Ardennes Valiliği, su dağıtımının yerel yetkililerin sorumluluğunda olduğunu yineledi ancak sonbaharda bir PFAS izleme komitesi kurulacağını duyurdu. Bu açıklama belediye başkanları tarafından yetersiz bulundu. "Yarın ne olacağını bilmiyoruz, halk zehirleniyor ve hâlâ bir çözüm planı yok" diyen yöneticiler, acil devlet müdahalesi bekliyor.

UZUN VADELİ ÇÖZÜM: PAHALI VE KARMAŞIK

Yetkililer, aktif karbon filtrasyonu, su seyreltilmesi ya da diğer komünlerle şebeke bağlantısı gibi teknik çözümleri değerlendiriyor. Ancak bu çözümlerin maliyeti yüz binlerce euroyu buluyor. Haraucourt Belediye Başkanı Latour, “Bu proje pilot olarak uygulanacak ama bütçemiz bu yükü kaldıramaz” diyerek hükümetin maddi destek vermesi gerektiğini vurguladı.

ZEHİR SADECE MUSLUKLARDA DEĞİL: SAĞLIK RİSKİ BÜYÜYOR

PFAS maddelerinin kansere neden olabileceği, bağışıklık sistemini zayıflattığı ve kardiyovasküler riskleri artırdığı bilinmekte.

Daha önce Fransa’nın farklı bölgelerinde yapılan analizlerde bu kimyasalların insan vücudunda kalıcı etkiler bıraktığı kanıtlanmıştı. Yerel halk ise bir yandan su bulmaya çalışırken, diğer yandan sağlık endişeleriyle yaşıyor.