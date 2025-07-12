Kimyasal felaket! Ülkedeki 16 yerleşimde musluk suyu yasaklandı

Kimyasal kabus başladı! 16 yerleşimde musluk suyu içmek resmen yasaklandı. Su kaynaklarında tespit edilen zehirli maddelerin rekor seviyelere ulaşması üzerine halk uyarıldı ve şişelenmiş su dağıtılmaya başlandı.

Fransa'nın kuzeydoğusunda musluk suyundaki yüksek PFAS kirliliği nedeniyle 16 yerleşim yerinde musluk suyu içmek yasaklandı. Yetkililer, bazı bölgelerde yasal sınırın 20 katından fazla kirlilik ölçüldüğünü açıkladı.

ARDENNES VE MEUSE BÖLGELERİNDE SU KRİZİ BÜYÜYOR

Ardennes ve Meuse bölgelerindeki 16 komünde musluk suyu kullanımı yasaklandı. Meuse'deki dört yerleşim yerinde yasak 5 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Ardennes'in güneyindeki 12 yerleşim yerinde ise yasak 10 Temmuz'dan itibaren başladı.

Yaklaşık 3.500 kişi musluk suyu içmek yerine şişelenmiş su kullanacak. Musluk suyu içilmemesi ve bebek maması hazırlanmasında da kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

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REKOR SEVİYEDE PFAS TESPİT EDİLDİ

Ardennes'deki Villy komününde litre başına 2.729 nanogram PFAS tespit edildi. Bu seviye, Fransa'da şimdiye kadar ölçülen en yüksek değer olarak kaydedildi. Yasal sınır ise litre başına 100 nanogram olarak belirlenmiş durumda.

Yetkililer, PFAS konsantrasyonlarının "kalıcı ve önemli bir şekilde" sınırların üzerinde olduğunu belirtti. "20 ana PFAS'ın toplam konsantrasyonu düzenleyici sınırı aştı" denildi.

PFAS NEDİR?

PFAS (per- ve polifloroalkil maddeler) 1950'lerden bu yana sanayide yaygın olarak kullanılan sentetik kimyasallar. Yapışmaz mutfak gereçleri, su geçirmez giysiler ve yangın söndürme köpüklerinde yer alıyor.

Bu maddeler çevrede ve insan vücudunda kalıcı oluyor. Uzmanlara göre PFAS, yüksek kolesterol, bazı kanser türleri, doğurganlık sorunları ve bebek gelişiminde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

Yerel yetkililer, kirliliğin endüstriyel kağıt fabrikalarından yayılan atıklardan kaynaklandığını değerlendiriyor. Meuse'deki kirlenen köylerin Loison Nehri boyunca, Ardennes'dekilerin ise Meuse Nehri ve kolları yakınında olduğu iletildi.

BELEDİYE BAŞKANI: TAM BİR SAĞLIK SKANDALI

Malandry Belediye Başkanı Annick Dufils, durumu "En az 25 yıllık bir kirliliğin bedelini ödüyoruz, tam bir sağlık skandalı!" sözleriyle açıkladı.

ŞİŞELENMİŞ SU DAĞITILACAK

Musluk suyu yasaklanan yerleşim yerlerinde halka şişelenmiş su temin edilecek. Villy'de musluk suyu sağlamanın belediyeye yılda 18.000 Avroya mal olacağı tahmin ediliyor. Belediye Başkanı Richard Pilbiche "Suyun kaynağında güvenli olması durumuna kıyasla 100 kat daha fazla ödeme yapacağız" dedi.

DAHA ÖNCE DE YASAK UYGULANMIŞTI

Benzer bir yasak Mayıs ayında Haut-Rhin'deki Saint-Louis bölgesinde 11 yerleşim yerinde uygulanmıştı.