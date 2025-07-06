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Haberler > Yaşam > Köylüler birlik olup 500 bin TL topladı! Yarım asırlık içme suyu hattı böyle kurtarılacak

Köylüler birlik olup 500 bin TL topladı! Yarım asırlık içme suyu hattı böyle kurtarılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Köylüler birlik olup 500 bin TL topladı! Yarım asırlık içme suyu hattı böyle kurtarılacak
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta köylülerden örnek bir davranış geldi. Zara ilçesinde yarım asırlık içme suyu hattının yenilenmesi için köy halkı, 500 bin TL para topladı.

Sivas'ta köylüler, hem gururlandıran, hem de duygulandıran bir olaya imza attı.

Köylüler birlik olup 500 bin TL topladı! Yarım asırlık içme suyu hattı böyle kurtarılacak - 1. Resim

500 BİN TL TOPLADILAR

Zara ilçesine bağlı Korkut köyüne bağlı Koççukuru mezrasının yarım asırlık içme suyu hattının yenilenmesi için köy halkı birlik oldu. 

Muhtarlık öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucu köylüler tarafından Köylere Hizmet Götürme Birliği banka hesabına 500 bin TL yatırıldı.

İçme suyu hattını yenileme çalışmalarının 2025 yılı yatırım programı kapsamında tamamlanması planlanıyor. Bu projede devlet ve millet işbirliği olduğunu vurgulayan köy muhtarı Abdurrahman Durmaz, "Burada Korkutlu hayırseverlerimizin katkılarıyla toplanan 500 bin TL'yi KÖYDES projesine yatırdık. Köylülerime teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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