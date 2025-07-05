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Terörle mücadelede tam gaz! Sivas'ta nefes kesen DEAŞ operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, terörle mücadelede emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda, El Kaide ve DEAŞ terör örgütü üyesi 5 şahıs yakalandı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Terörle mücadelede tam gaz! Sivas'ta nefes kesen DEAŞ operasyonu - 1. Resim

2 DEAŞ'LI TUTUKLANDI

1 Temmuz 2025 tarihinde El Kaide terör örgütüne yönelik il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca il merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. 3 farklı adreste yapılan aramalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle mücadelede tam gaz! Sivas'ta nefes kesen DEAŞ operasyonu - 2. Resim

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak ülkemizin huzuru açısından terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı ve aralıksız olarak devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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