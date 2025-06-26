Çorum'da DEAŞ operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu A.Y.A.A.K. (34) ve R.H.G. (29) takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.