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Çorum'da DEAŞ operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çorum&#039;da DEAŞ operasyonu! 2 kişi tutuklandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu A.Y.A.A.K. (34) ve R.H.G. (29) takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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