Özgül Özkan Yavuz, AK Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adaylığı için ismi en yüksek sesle anılan isim oldu. Beşir Açıkça, şu anda İstanbul Kalkınma Ajansı - Genel Sekreterlik görevini yerine getiriyor. İşte AK Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Özgül Özkan Yavuz'un hayatına dair detaylar haberimizde mevcut. Özgül Özkan Yavuz kimdir ne iş yapar?

ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ KİMDİR?

İstanbul Kalkınma Ajansı - Genel Sekreteri KADEM Yönetim Kurulu Üyesi

Özgül Özkan Yavuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde mezun oldu.

Akademik kariyerine ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler” programında

Araştırma Görevlisi olarak başlayan Özgü Özkan Yavuz, “Türkiye’de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları”başlıklı teziyle 1998 yılında yüksek lisans (MSc) diploması aldı.

Yavuz, 1999 yılında kazandığı Avrupa Birliği Jean Monnet Programı bursuyla İngiltere’ye giderek Birmingham Üniversitesi, School of Public Policy, Centre for Urban and Regional Studies Bölümünde turizm planlaması ve alan yönetimi konularında uzmanlaşarak “Türkiye’de Turizm Alanlarında Planlama ve Yönetim” konulu teziyle ikinci yüksek lisans derecesini (MSc) aldı.

Özgü Özkan Yavuz, 1997 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Planlama Dairesi’nde Şehir Plancısı olarak çalışmaya başladı. 17 yıl boyunca önce Turizm Bakanlığı sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurtiçi ve yurtdışı çeşitli birim ve projelerinde görev yaptı.

2004 - 2007 yıllarında Hollanda Kültür ve Tanıtma Ataşesi olarak diplomatik görevde bulunan Yavuz, 2008-2010 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın Uluslararası Tanıtımdan Sorumlu Direktörü olarak çalıştı.

2011’de atandığı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevini Temmuz 2014 tarihine kadar sürdüren Yavuz, bu görevinde kültür ve turizm alanında çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütücüsü oldu. Bu tarihten Kasım 2016’ya kadar İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü olarak görev yapan Yavuz, aynı dönemde “European Cities Marketing Association” isimli birliğin Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilerek İstanbul’u uluslararası alanda temsil etti. Aralık 2016 tarihinden bu yana İstanbul

Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevini sürdüren Yavuz aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı’nın

üyesi bulunduğu Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Board of Directors ve KADEM Yönetim

Kurulu Üyesidir.