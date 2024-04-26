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Uçakta aniden fenalaşmıştı... Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, uçakta aniden fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ortaylı'dan ilk açıklama geldi: "Emin ellerdeyim."

Türk Tarih Kurumu şeref üyesi ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde uçakta aniden fenalaşmış ve sevenlerini korkutmuştu. İlber Ortaylı, rahatsızlığı sonrası ilk açıklamayı yaptı.

ÇOK YAYGIN BİR HASTALIK BENİ DE YAKALADI

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda sağlık durumu hakkında açıklama yapan Ortaylı, tüm kurlarına teşekkür etti. 

Uçakta aniden fenalaşmıştı... Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan ilk açıklama - 1. Resim

Ortaylı, "Sevgili okurlarım, çok yaygın olan bir rahatsızlık, hastalık beni de yakaladı. Neyse ki ilk müdahaleyi uçakta THY’nin sağlık bilgisine sahip hostesleri ve aprona yetişen doktorlar yaptılar. Ertesi gün de Vehbi Koç Hastanesi’ndeydim. Emin ellerdeyim. Beni soran, merak eden okurlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizinle tekrar görüşmek benim için büyük bir mutluluk..." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İlber Ortaylı İzmir'den İstanbul'a hareket etmek için kalkışa hazırlanan uçakta aniden rahatsızlanmış, durum üzerine kabin ekibi  ve pilot kalkışı iptal etmişti. Doktorlar tarafından yapılan kontrollerde İlber Ortaylı’nın tansiyon sorunu sebebiyle kendini iyi hissetmediği belirlenmişti. Yapılan müdahale ve kontrol sonrasında uçmasında bir engel bulunmadığı açıklanmıştı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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