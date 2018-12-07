Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döneminin en az anlaşılan isimlerinden olan II.Abdülhamid'in icraatları ve düşünceleri; tarihçiler ve akademik araştırmacılar tarafından 'Çeşitli Yönleriyle II.Abdülhamid ve Dönemi Paneli'nde detaylarıyla incelenecek.

Tarihi anlamak geleceğe en doğru şekilde yön verebilmek demektir... Bu sebeple tarih; uzmanlar tarafından ele alınmalı ve incelenmelidir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde kurulan 'Osmanlı Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi' ve 'Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi' de bu yönde yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor... Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi; 7 Aralık günü düzenlenecek olan "Çeşitli Yönleriyle II. Abdülhamid ve Dönemi" panelinde Türkiye'nin önde gelen üniversitelerini bir araya getiriyor.

İki oturumdan oluşacak panelde; II.Abdülhamid Dönemi algısı, bu dönemin fikir ve düşünce hayatı, azınlık siyaseti, eğitim politikaları, teknolojik gelişmeleri gibi konular Türkiye'nin önde gelen uzmanları tarafından ele alınacak. İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'nden katılacak değerli tarihçiler ve akademik araştırmacılar bu panelde bir araya gelecek.

Yakın Tarihin En Az Anlaşılan İsmi II.Abdülhamid 'i Anlamak...

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş 'Osmanlı Devletinin son döneminin en önemli ve ilgi çekici şahsiyeti olan II. Abdülhamid yakın tarihin en az anlaşılan isimlerindendir... II.Abdülhamid çoğu zaman siyasi sebeplerle ve kasıtlı olarak çarpıtılmış, topluma yanlış aksettirilmiştir. Bu da tarihi gerçeklerin perdelenmesine neden olmuştur. Bu sebeple; Bilecik ŞeyhEdebali Üniversitesi olarak, II.Abdülhamid'in 100. Vefat yılı vesilesiyle bu dönemi çeşitli yönleriyle incelemeyi arzu ettik" diyerek panel hakkında kısa bir bilgi verdi. Taş; "Günümüzde artık tarihi gerçekleri tam olarak bilme zaruriyetimiz bulunmaktadır. Bu da ancak dürüstlükten ayrılmayan, ilim haysiyetine sahip tarihçilerin çalışmaları ve bu çalışmaların yayılmasıyla mümkündür. Bu sebeple panelimizde ağırlayacağımız tüm tarihçilerimize katılımları dolayısıyla teşekkür ederiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yemişçi ise "II. Abdülhamid; Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bilecik'e değer veren ve bu şehre pek çok katkısı olan şahsiyetlerdendir. Bu sebeple II.Abdülhamid'in 100.vefat yılı dolayısıyla bir vefa borcunu yerine getirerek, onu ve dönemini sunmak arzusundayız. Böylece bir yandan II.Abdülhamid'i yad ederken diğer yandan da dönemin farklı yönlerini de aydınlatmaya katkı vereceğimiz inancındayız. Türkiye'nin önde gelen tarihçi ve araştırmacılarının katılımıyla bu dönemi Osmanlı'nın ilk başkenti Bilecik'te masaya yatıracak olmak bizler için mutluluk verici olacaktır" dedi.

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve AraştırmaMerkezi Başkanı Doç.Dr.Ahmet Altungök ise konuya ilişkin "Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde tahta geçen II.Abdülhamid 33 yıllık hükümdarlığı boyunca pek çok karara imza atmış ve kritik kararlar almış bir hükümdardır. Bu dönem özel olarak incelenmesi ve araştırılması gereken bir dönemdir. Biz de II.Abdülhamid'in 100. vefat yıldönümünde bu dönemi incelemek ve yanlış bilinen tarihi gerçeklerin doğrularını konuşmak istedik. Dileriz II.Abdülhamid döneminin doğru anlaşılmasına dair üniversite olarak katkı sağlayabiliriz" dedi.