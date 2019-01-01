Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mübarek gün ve gecelerde dolup taşan Ulu Camii, yeni yılın ilk sabah namazında da binlerce kişiyi ağırladı. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen binlerce kişi, yeni yılın ilk sabah namazını kılmak için seher vakti Ulu Camii'ye akın etti. Camiye sığmayanlar bahçede saf tuttu. Atatürk Caddesi sabah namazına gelen vatandaşların araçlardan dolayı kapanma noktasına gelirken, namaz sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.