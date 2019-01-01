Mübarek gün ve gecelerde dolup taşan Ulu Camii, yeni yılın ilk sabah namazında da binlerce kişiyi ağırladı. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen binlerce kişi, yeni yılın ilk sabah namazını kılmak için seher vakti Ulu Camii'ye akın etti. Camiye sığmayanlar bahçede saf tuttu. Atatürk Caddesi sabah namazına gelen vatandaşların araçlardan dolayı kapanma noktasına gelirken, namaz sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.
Yeni yılın ilk sabah namazında Ulu Camii doldu taştı
01.01.2019 - 09:28 | Son Güncelleme: 01.01.2019 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da Ulu Camii, yeni yılın ilk sabah namazında binlerce kişiyi ağırladı. Ulu Camiiye sığmayan cemaat, soğuğa aldırış etmeden sabah namazını bahçede kıldı.
Etiketler : Bursa,Ulu Camii,
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