Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Haziran İBB seçimleri ilçe ilçe sonuçlar - Seçim sonuçları son dakika sorgula... İBB seçim sonuçları için gözler Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ya çevrildi. 23 Haziran'da seçim özel sayfamızda İstanbul ve ilçe seçim sonuçları canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. AK Parti ve CHP ne kadar oy aldı? Sandıkların açılmaya başlaması ve yayın yasağının kalkmasının ardında YSK seçim sonuçları aktarılmaya başlanacak.23 Haziran İBB seçimleri ilçe ilçe sonuçlar - Seçim sonuçları son dakika sorgula

İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu 39 ilçesinin 23 Haziran seçim sonuçları canlı olarak aktarılıyor.

Yüksek Seçim Kurumu 5 yıl süreyle görev alacak belediye başkanı İBB seçimine. 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti.

İSTANBUL İLÇE İLÇE 23 HAZİRAN DETAYLI SEÇİM SONUÇLARINI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye'nin İstanbul ili ve 39 ilçesinin 23 Haziran seçim sonuçlarını anbean yukarında bulunan bağlantıya tıklayarak takip edebilirsiniz.

İSTANBUL (İBB) SEÇİMİNDE ADAYLAR

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) - Binali Yıldırım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - Ekrem İmamoğlu

Saadet Partisi (SP) - Necdet Göçpınar

Vatan Partisi (VP) - Mustafa İlker Yücel