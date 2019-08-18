Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de yapılan çalışmaları havadan inceledi. Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların altına şu yorumda bulundu: 

“Yavuz; Karpaz-1 kuyusunda 1 aydır, Fatih; Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz’de devam ediyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız.” 