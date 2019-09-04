Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Azez ilçesinde dün motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu bir sivilin ölümüne ve 16 sivilin yaralanmasına neden olan terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı bir hücre ortaya çıkarıldı.

Azez Emniyet Müdürü Muhammet Daher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azez'de iki motorsiklete bomba yerleştiren ve 1 sivil ölümüne, 16 sivilin yaralanmasına neden olan bölücü terör örgütü YPG/PKK hücresine yönelik operasyon düzenlendi." dedi.

Operasyonda yakalanan terörist sayısı konusunda bilgi verilmezken, Suriye Görev Gücü (SGG), Azez Emniyet Müdürlüğünde görevli Türk güvenlik görevlilerinin de hücrenin çökertilmesinde aktif rol üstlendiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesi ile Çobanbey beldesinde, dün bomba yüklü motosikletlerle art arda saldırılar düzenlenmişti.

YPG/PKK terör örgütü, Münbiç bölgesindeki unsurlarıyla sızdığı bölgede zaman zaman yerleşim merkezlerinde sivillere yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiriyor.