Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Netflix'in Squid Game dizisine benzerliği ile gündeme gelen The 8 Show dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Netflix'in Squid Game dizisine benzerliği ile gündeme gelen The 8 Show dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Netflix&#039;in Squid Game dizisine benzerliği ile gündeme gelen The 8 Show dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix'in "Squid Game" benzerlikleriyle dikkat çeken yeni Kore dizisi "The 8 Show" izleyicilere heyecan dolu bir fragman ile merak uyandırdı. The 8 Show oyuncu kadrosu ve dizi ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle...

Netflix'in popüler dizisi "Squid Game" ile benzerlikleriyle dikkat çeken yeni Kore dizisi "The 8 Show"dan heyecan verici bir fragman geldi. Bu yeni dizi, para kazanmak için zorlu bir reality show'a katılan sekiz kişinin macerasını konu alıyor. Dizinin ilk fragmanıyla birlikte, izleyicilerin merakla beklediği bu yapımın nasıl bir hikaye sunacağına dair ipuçları ortaya çıktı.

Netflix'in Squid Game dizisine benzerliği ile gündeme gelen The 8 Show dizisinin ilk fragmanı yayınlandı - 1. Resim

SQUID GAME'E BENZETİLEN THE 8 SHOW FRAGMANI ÇIKTI MI?

"The 8 Show" Bae Jin-Soo'nun popüler webtoonu "Money Game"den uyarlanarak ekranlara taşınıyor. İlk fragman Ryu Jun-Yeol, Chun Woo-Hee ve diğer oyuncuların bu gizemli oyunda nasıl bir mücadele vereceklerini gözler önüne seriyor. Her biri farklı bir geçmişe sahip olan sekiz kişi, büyük bir para ödülü için sınırlarını zorlarken, yarışmacıların kişisel hikayelerinin derinlemesine işleneceği vurgulanıyor.

Netflix'in Squid Game dizisine benzerliği ile gündeme gelen The 8 Show dizisinin ilk fragmanı yayınlandı - 2. Resim

Fragmanda karakterlerin çeşitli oyunlar oynadığı ve her katın yeni bir seviyeyi temsil ettiği görülüyor. Ödül parası her geçen gün katlanırken, yarışmacıların ihtiyaçları için harcadıkları paralar da büyük rakamları buluyor. Tüm bu atmosfer içinde karakterler hayatta kalmak için giderek daha karanlık yollara başvuruyorlar.

Netflix'in Squid Game dizisine benzerliği ile gündeme gelen The 8 Show dizisinin ilk fragmanı yayınlandı - 3. Resim

THE 8 SHOW OYUNCU KADROSU

Dizinin yönetmen koltuğunda Han Jae-rim otururken, başrollerde ise Ryu Jun-Yeol, Chun Woo-Hee, Park Jeong-Min, Lee Yeul-Eum, Park Hae-Joon, Lee Joo-Young, Moon Jung-Hee ve Bae Sung-Woo gibi tanınmış oyuncular yer alıyor. Fragmanda, "3" numaralı yarışmacı Jin-Soo'u canlandıran Ryu Jun-Yeol ve "8" numaralı girişken karakteri Chun Woo-Hee'nin performansları dikkat çekiyor.

Netflix'in "The 8 Show"u, "Squid Game" benzerliği ve heyecan verici fragmanıyla izleyicileri kendisine çekmeye hazırlanıyor. İzleyicilerin, bu yeni yapımda nelerin beklediğini ve nasıl bir hikayeyle karşılaşacaklarını öğrenmek için ise fragmanı merakla beklemeye devam ediyorlar.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mayıs ayı temettü ödeme takvimi belli oldu! Temettü dağıtacak şirketler listesi 2024 - HaberlerMayıs ayı temettü ödeme takvimi belli oldu! Temettü dağıtacak şirketler listesi 2024Koç Holding temettü miktarı 26 Nisan'da hesaplara geçti - HaberlerKoç Holding temettü miktarı 26 Nisan'da hesaplara geçtiTürkiye'de yılın en iyi işverenleri listesi açıklandı - HaberlerTürkiye'de yılın en iyi işverenleri listesi açıklandıTürkiye'de kurulan şirket sayısı, martta 8 bin 783, kapanan şirket sayısı ise 1678 oldu - HaberlerTürkiye'de kurulan şirket sayısı, martta 8 bin 783, kapanan şirket sayısı ise 1678 olduÇaykur 1072 işçi alımı başvuruları 26 - 30 Nisan arasında yapılacak - HaberlerÇaykur 1072 işçi alımı başvuruları 26 - 30 Nisan arasında yapılacakNihal Candan'ın yakalandığı Anoreksiya Hastalığı belirtileri ve tedavisi - HaberlerNihal Candan'ın yakalandığı Anoreksiya Hastalığı belirtileri ve tedavisi
Sonraki Haber Yükleniyor...