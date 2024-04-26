Netflix'in Squid Game dizisine benzerliği ile gündeme gelen The 8 Show dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Netflix'in "Squid Game" benzerlikleriyle dikkat çeken yeni Kore dizisi "The 8 Show" izleyicilere heyecan dolu bir fragman ile merak uyandırdı. The 8 Show oyuncu kadrosu ve dizi ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle...

Netflix'in popüler dizisi "Squid Game" ile benzerlikleriyle dikkat çeken yeni Kore dizisi "The 8 Show"dan heyecan verici bir fragman geldi. Bu yeni dizi, para kazanmak için zorlu bir reality show'a katılan sekiz kişinin macerasını konu alıyor. Dizinin ilk fragmanıyla birlikte, izleyicilerin merakla beklediği bu yapımın nasıl bir hikaye sunacağına dair ipuçları ortaya çıktı.

SQUID GAME'E BENZETİLEN THE 8 SHOW FRAGMANI ÇIKTI MI?

"The 8 Show" Bae Jin-Soo'nun popüler webtoonu "Money Game"den uyarlanarak ekranlara taşınıyor. İlk fragman Ryu Jun-Yeol, Chun Woo-Hee ve diğer oyuncuların bu gizemli oyunda nasıl bir mücadele vereceklerini gözler önüne seriyor. Her biri farklı bir geçmişe sahip olan sekiz kişi, büyük bir para ödülü için sınırlarını zorlarken, yarışmacıların kişisel hikayelerinin derinlemesine işleneceği vurgulanıyor.

Fragmanda karakterlerin çeşitli oyunlar oynadığı ve her katın yeni bir seviyeyi temsil ettiği görülüyor. Ödül parası her geçen gün katlanırken, yarışmacıların ihtiyaçları için harcadıkları paralar da büyük rakamları buluyor. Tüm bu atmosfer içinde karakterler hayatta kalmak için giderek daha karanlık yollara başvuruyorlar.

THE 8 SHOW OYUNCU KADROSU

Dizinin yönetmen koltuğunda Han Jae-rim otururken, başrollerde ise Ryu Jun-Yeol, Chun Woo-Hee, Park Jeong-Min, Lee Yeul-Eum, Park Hae-Joon, Lee Joo-Young, Moon Jung-Hee ve Bae Sung-Woo gibi tanınmış oyuncular yer alıyor. Fragmanda, "3" numaralı yarışmacı Jin-Soo'u canlandıran Ryu Jun-Yeol ve "8" numaralı girişken karakteri Chun Woo-Hee'nin performansları dikkat çekiyor.

Netflix'in "The 8 Show"u, "Squid Game" benzerliği ve heyecan verici fragmanıyla izleyicileri kendisine çekmeye hazırlanıyor. İzleyicilerin, bu yeni yapımda nelerin beklediğini ve nasıl bir hikayeyle karşılaşacaklarını öğrenmek için ise fragmanı merakla beklemeye devam ediyorlar.