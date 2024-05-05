Bahar dizisi Dora Ersoy karakterini Yasemin Allen oynuyor
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Televizyon ekranlarının en popüler dizilerinden biri olan Bahar dizisinin senaryosuna Dora Ersoy adlı yeni bir karakter dahil oluyor. İzleyiciler karakteri oynayan Yasemin Allen kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevaplarını arıyor. Detaylar, haberimizde...
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinin senaryosuna 12. bölümde Dora Ersoy adlı bir karakter dahil oluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre karakteri Yasemin Allen oynayacak.
Haberin ardından izleyiciler ünlü oyuncunun hayatı ve kariyerini merak etmeye başladı.
Tam adıyla Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelmiştir.
İngiliz asıllı Türk oyuncu üç aylıkken ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelmiştir.
İlköğretimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında Avustralya'ya taşınmışlardır.
Lise yıllarında sinema, televizyon alanlarına ilgi duyan ünlü oyuncu 18 yaşında Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.
Oyunculuğa ise ilk olarak 2008 yılında Elif adlı dizide başrol olarak başlamıştır.
Daha sonra Kavak Yelleri, Hayat Devam Ediyor, Şeref Meselesi gibi yapımlarda rol alarak adını geniş kitlelere duyurmuştur.
Yasemin Allen'in rol aldığı bazı yapımlar ise şunlardır:
- Elif (2008)
- Kavak Yelleri (2009-2011)
- Hayat Devam Ediyor (2011-2013)
- Merhamet (2013-2014)
- Muhteşem Yüzyıl (2014)
- Şeref Meselesi (2014-2015)
- 46 Yok Olan (2016)
- İyi Günde Kötü Günde (2020)
- Menajerimi Ara (2021)
- Dokuz Oğuz (2023)
Kaynak: Türkiye Gazetesi