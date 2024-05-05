Bahar dizisi Dora Ersoy karakterini Yasemin Allen oynuyor

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Mayıs 2024 20:40 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 20:40 - Güncelleme:

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Televizyon ekranlarının en popüler dizilerinden biri olan Bahar dizisinin senaryosuna Dora Ersoy adlı yeni bir karakter dahil oluyor. İzleyiciler karakteri oynayan Yasemin Allen kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevaplarını arıyor. Detaylar, haberimizde...