KPSS başvuru ödemeleri Halkbank, İş, Ziraat ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla yapılacak

Öğretmen olmak için KPSS'ye girecek adaylar 1050 TL ücret ödeyecek

Öğretmen olmak için KPSS'ye girecek adaylar 1050 TL ücret ödeyecek

KPSS'ye girecek olan adayları heyecan sardı. 3 Mayıs günü başvuruların başlamasıyla beraber ödemeler hangi bankadan yapılacak sorusu da gündeme geldi. Lisans başvuru tarihi 3-15 Mayıs aralığında gerçekleşirken, sınav 14 Temmuz’da gerçekleşecek.

Geçtiğimiz günlerde başvuruların başlamasıyla beraber ücretlerin hangi bankadan yatırılacağı merak konusu oldu. Adaylar nereden yatırılır sorusuna cevap ararken detayları sizler için derledik.

Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz’da olurken, Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz’da ve Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz’da gerçekleşecek. ÖABT ise 4 Ağustos 2024'te olacak.

Ön lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz'da alınırken sınav 1 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar ise 20 Eylül'de erişime açılacak.

DHBT başvuruları 9 Ağustos – 15 Ağustos tarihinde olurken sınav 22 Eylül'de gerçekleşecek.

2024 ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumunun ücreti Her Bir Oturum İçin) 350 TL olurken,

KPSS Alan Bilgisi sınavlarında ücret (Her Bir Oturum İçin) 235 TL olarak açıklandı.

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) ücreti 350 TL olurken Öğretmen olmak isteyenler 1050 TL, Kariyer memurluk sınavlarına girmek isteyenler (Alan Bilgisi'nden 3 oturuma girerse) 1410 TL ve memur olmak isteyenler 700 TL ödeyecek.

Adaylar, 3 Mayıs 2024 günü saat 15.30 itibarıyla başvuru yapmaya başladı. Ücretlerin ödeneceği bankalar ise şöyle:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)