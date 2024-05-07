MEB 20 bin öğretmen ataması ön başvuru 20-31 Mayıs'ta sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

MEB 20 bin öğretmen ataması ön başvuru 20-31 Mayıs'ta sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanlarına göre Arapça 262, Felsefe 232, Coğrafya 285, Fen Bilimleri 305 ve Fizik için 283 atama olacak

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjanlarına göre Arapça 262, Felsefe 232, Coğrafya 285, Fen Bilimleri 305 ve Fizik için 283 atama olacak

MEB, 20 bin öğretmen ataması takvimini açıkladı. Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav tercihleri detayları netleşti. Başvurular, 20 Mayıs'ta başlıyor. Öğretmen atama takvimi, branş dağılımı ve kontenjan sayısı detayları belli oldu. Peki, atamalar hangi KPSS puan türünden yapılacak? Başvuru detayları haberimizde

MEB 20 bin öğretmen atayacak. Peki, atamalar hangi KPSS puan türünden yapılacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları tarihleri netleşti.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 20.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen yerleştirilecek.

Bu kapsamda ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da açıklanacak.

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI BAŞVURU SÜRECİ

Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamdan gerçekleştirilecek.

Adayların başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak.

Belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beşi tercih edilebilecek. Başvuru onayları ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

ATAMALAR HANGİ KPSS PUAN TÜRÜNDEN YAPILACAK?

Atamalar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ( İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden gerçekleşecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusça branşları ise KPSSP120 puan türünden alım yapacak.

Diğer alanlar ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvuru yapabilecek.