Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray'da sarı kart sınırında 7 futbolcu bulunuyor

Galatasaray'da sarı kart sınırında 7 futbolcu bulunuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da sarı kart sınırında 7 futbolcu bulunuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor maçı öncesi Galatasaray'da sarı kart sınırında olan oyuncular dikkat çekiyor. 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Peki, Galatasaray'da hangi futbolcular sarı kart ceza sınırında? İşte Galatasaray'da sarı kart sınırındaki futbolcular...

Galatasaray'da sarı kart sınırındaki oyuncular! Galatasaray şampiyonluk yolunda ilerlerken kritik maçlar öncesi sarı kart ceza sınırındaki futbolcular nedeniyle temkinli.

GALATASARAY'DA SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Sarı-kırmızılılarda, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Kaan Ayhan sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular Adana Demirspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 35. hafta İstanbul’da oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecekler.

Galatasaray'da sarı kart sınırında 7 futbolcu bulunuyor - 1. Resim

GALATASARAY'IN ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosunda şu oyuncular yer almaktadır:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius.

Zaha'nın ağrıları nedeniyle kadroda yer almadığı bilgisi paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Reddit mobil uygulamasına yeni bir güncelleme getirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Reddit mobil uygulamasına yeni bir güncelleme getirdi - HaberlerReddit mobil uygulamasına yeni bir güncelleme getirdiSakla Beni 26. bölümüyle 2 Mayıs Perşembe günü final yapıyor - HaberlerSakla Beni 26. bölümüyle 2 Mayıs Perşembe günü final yapıyorZaha ağrıları nedeniyle Adana Demirspor kadrosunda yer almadı - HaberlerZaha ağrıları nedeniyle Adana Demirspor kadrosunda yer almadıSakla Beni Afife karakterini Şeyda Akova Balcıoğlu canlandırıyor - HaberlerSakla Beni Afife karakterini Şeyda Akova Balcıoğlu canlandırıyorBayındır Çiçek Festivali 25-28 Nisan tarihlerinde düzenleniyor - HaberlerBayındır Çiçek Festivali 25-28 Nisan tarihlerinde düzenleniyorHızlı ve Öfkeli 11 filmi 4 Nisan 2025 tarihinde vizyona girecek - HaberlerHızlı ve Öfkeli 11 filmi 4 Nisan 2025 tarihinde vizyona girecek
Sonraki Haber Yükleniyor...