Galatasaray'da sarı kart sınırında 7 futbolcu bulunuyor
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Adana Demirspor maçı öncesi Galatasaray'da sarı kart sınırında olan oyuncular dikkat çekiyor. 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Peki, Galatasaray'da hangi futbolcular sarı kart ceza sınırında? İşte Galatasaray'da sarı kart sınırındaki futbolcular...
Galatasaray'da sarı kart sınırındaki oyuncular! Galatasaray şampiyonluk yolunda ilerlerken kritik maçlar öncesi sarı kart ceza sınırındaki futbolcular nedeniyle temkinli.
GALATASARAY'DA SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR
Sarı-kırmızılılarda, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Galatasaray'da Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Kaan Ayhan sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular Adana Demirspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 35. hafta İstanbul’da oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecekler.
GALATASARAY'IN ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROSU
Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosunda şu oyuncular yer almaktadır:
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius.
Zaha'nın ağrıları nedeniyle kadroda yer almadığı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi