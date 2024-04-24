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Seçim görev ücretleri hesaba yattı... Seçim parası sorgulama e-devlet

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Seçim görev ücretleri hesaba yattı... Seçim parası sorgulama e-devlet

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçim ücretleri yattı mı ne zaman yatar, soruları cevap buldu. YSK 2024 Sandık görevlisi seçim ücreti parası hesaplara yattı. İşte sandık görevlisi ücreti 2024 YSK sorgulama ekranı...

Seçim ücretleri ne zaman hesaba geçer sorusu 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan görevliler tarafından sorgulanıyor. Sandıklarda görev alan vatandaşlar seçim görevli ücretlerinin yatacağı tarihleri merak ediyor. Peki, seçim ücretleri ne zaman hesaba geçer, yattı mı? 

Sandık kurullarında görev alan kamu çalışanları, seçim görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarihi arama motorlarında sorguluyor.

31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak.

Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Partili üyelere 1044 TL ve bina sorumlularına ise 2 bin 936 lira ödenecek.

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile hesaplara yatırılmaya başlandı.

Sandık görev ücretleri e devlet üzerinden Yurt İçi Seçim Görevlendirme Bilgisi Sorgulama ekranı ile sorgulanabilir.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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