Atatürk'ün son 54 gününü geçirdiği Savarona yatı onarılıyor!

Tuğamiral Yetkin, Atatürk'ün son 54 gününü geçirdiği ve son Bakanlar Kurulu toplantısını içinde yaptığı Savarona yatının İstanbul Tersane Komutanlığı'ndaki onarım çalışmalarına ilişkin de şu bilgiyi verdi:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği yatı Savarona, Deniz Kuvvetleri tarafından tekrar hizmete alım faaliyetleri kapsamında 19 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında havuza alarak bakım-onarım faaliyetlerine başlamıştı. Aslına sadık kalınarak yapılan onarım çalışmalarında sona gelindi. Tuğamiral Yetkin şu bilgileri verdi:

"Devletimizin sağladığı bütün olanakları kullanarak bu gemimizi de yaz aylarında yeniden seyir yapabilir hale getirmek için büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geminin 7 yıldır suda bulunmasından mütevellit tekne ve karine onarımlarına ihtiyaç duyulmuştur. Sac, tekne ve karine onarımları büyük oranda tamamlanmış durumdadır.

Onarım sonrasında öncelikle eğitim gemisi, daha sonra halkımıza denizciliği sevdirebilecek şekilde limanlarımızda seyir yapılması planlanmaktadır. Maalesef gemide asbest tespit edildi. Bu asbestin temizlenmesi, bertaraf edilmesi, çevre mevzuatımıza uygun olarak tamamlanmıştır. Şu ana dek 80 ton asbest giderildi. Geminin içerisinde yaklaşık 55 ton sac değişimi yapıldı. Güvertelerin de neredeyse tamamını yeniden elden geçiriyoruz ve uygun teknolojilerle kaliteli işçiliğimizle yeniden emniyetli bir seyir yapmak için her türlü gayreti gösteriyoruz."

1 MİLYON METREKARELİK ALANDA DEV ÇALIŞMALAR

Savarona'nın yanında 2 korvet tipindeki geminin inşası da İstanbul Tersane Komutanlığı'nda sürüyor. Ayrıca, açık deniz karakol gemileri Akhisar ve Koçhisar'ın da donatım çalışmaları devam ediyor.

"Pakistan MİLGEM Korvet Projesi" kapsamında inşa edilen gemilerden PNS Babur Korveti ise tersane rıhtımında TCG İstanbul fırkateyni yanında bulunuyor.

1 milyon metrekarelik alanda konuşlu tersanede gemilerin dizaynı, inşası ve bakımı ve modernize edilme çalışmaları yapılıyor. Kıbrıs savaşına katılmış, 70 yıllık TCG Beykoz gemisine de deniz topu monte edilen tersanenin sorumluluğunda 168 gemi bulunuyor.​​​​​​​