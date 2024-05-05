Brezilya Açık Tenis Turnuvası Şampiyonu Ergi Kırkın hayatı ve biyografisi

Milli tenisçi Ergi Kırkın kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar Ergi Kırkın'ın başarılarını da merak ediyor. İşte, detaylar...

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ergi Kırkın, Brezilya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Şampiyonluğun ardından vatandaşlar başarılı tenisçinin hayatını ve kariyerini merak etmeye başladı.

Ergi Kırkın 27 Ocak 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

1.82 boyundaki milli tenisçi 2022'de 270'lik kariyerindeki en yüksek Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tekler sıralamasını elde etti.

8 ITF teker şampiyonluğu ve 4 final oynayan milli tenisçinin 19 Eylül 2022 yılında elde ettiği 337'lik sıralaması ile kariyer yüksek ATP çift sıralaması bulunuyor.

2024 yılında Katar'da düzenlenen M25 Doha Turnuvası'nda ise hem tek erkeklerde hem de çiftlerde şampiyonluk elde etmiştir.

5 Mayıs 2024 tarihinde Brezilya Açık Tenis Turnuvası'nda rakibi Brezilyalı Daniel Dutra da Silva'yı 2-0 yenen Ergi Kırkın ATP Challenger seviyesinde turnuva kazanan dördüncü Türk tenisçi olmuştur.