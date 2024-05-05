İsrail Savunma Bakanı Galant: Refah'ı çok yakında işgal edeceğiz

Başbakan Binyamin Netanyahu başta olmak üzere, İsrail'in aşırı sağcı bakanları 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan habere göre Gallant, İsrail ordusu tarafından kontrol edilen Netzarim Koridoru'nda askerleri teftişi sırasında bir açıklama yaptı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılmamasını gerekçe göstererek Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti.

MÜZAKERELERE HEYET GÖNDERMEYEN İSRAİL HAMAS'I SUÇLADI

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. Dün İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine cevap vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıkladı.

Gallant, konuşmasında "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

HAMAS'IN ELİNDEKİ ESİRLER

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini bildrimişti.

İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor. Başkent Tel Aviv ve ülkenin diğer birçok kentinde halk, esirlerin serbest bırakılmasında anlaşma sağlanmasını talep eden protestolar düzenliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.