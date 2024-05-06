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Seçimlerin sürpriz partisi YRP market işine giriyor! Fatih Erbakan ilk icraatını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçimlerin sürpriz partisi YRP market işine giriyor! Fatih Erbakan ilk icraatını açıkladı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinin sürpriz partisi YRP, market işine giriyor. YRP lideri Fatih Erbakan, "63 belediyenin bulunduğu yerlerde inşallah Refah marketleri kuracağız" diyerek ilk icraatını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinde partisinden Hakkari'nin Derecik Belediye Başkanı seçilen Hasan Dinç'i ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Erbakan, burada ilk icraatını açıkladı.

Toplanan kalabalığa konuşma yapan Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah bu bölgede istihdama, bu bölgenin kalkınmasına, Derecik'in ekonomisine katkı sağlayacak adımları atacağız. Belediye başkanımız genç, çalışkan, dinamik. Şimdiden projelerini ortaya koydu. Derecik için, buradaki yaban domuzlarının saldırısına maruz kalmayacak bir ürün olarak susamı belirlemiş. Susam tarlası olduğu zaman yaban domuzları gelmiyor. O susam tarlaları gerçekleştirilecek ve böylece o susamla da tahin üretim tesisi, fabrikası kurulacak.

Seçimlerin sürpriz partisi YRP market işine giriyor! Fatih Erbakan ilk icraatını açıkladı - 1. Resim
Erzurum Aşkale esnaf ziyaretinden

Bununla beraber yine Derecik'te ekimi yapılabilecek diğer bir ürün buğdaydır. İnşallah buğday ekimini gerçekleştirecek, kurulacak olan un fabrikası sayesinde belediyemiz çiftçiye üretilen buğdayı alım garantisi verecek.

Hem tahin hem de un Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanacak. Bizim aldığımız 63 belediyenin bulunduğu yerlerde inşallah Refah marketleri kuracağız. Bu refah marketleri o bölgede inşallah satış yapacak. 63 belediyemizi bulunduğu yerlerde üretilen ürünleri alıp o marketlerde satışını sağlayacağız. Derecik'in tahini ve unu gerekirse Urfa’da satılacaktır.Seçimlerin sürpriz partisi YRP market işine giriyor! Fatih Erbakan ilk icraatını açıkladı - 2. Resim

Derecik yıllar boyunca milli görüşe destek olan bir bölgemiz. Vatanını seven Kürdüyle Türküyle Arabıyla bu milletin kardeşliğine inanan insanların diyarı. Şehitler diyarı. Burada yıllar boyunca şehitler vermiş ve neredeyse her hanede bir şehit çıkmış bir bölge. Bu bakımından Derecik’e hizmet etmek bizler için bir ibadettir."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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