İslam İşbirliği Teşkilatı Filistinlilere koruma sağlanması kararı aldı

Vatandaşlar tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsrail ile ilgili aldığı kararlar merak ediliyor. Ayrıca vatandaşlar zirvede yayınlanan nihai bildirinin bütün maddelerini de araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi 4-5 Mayıs tarihleri arasında Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlendi.

Zirvede İsrail'in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine yönelik diplomatik, ekonomik ve siyasi her türlü tedbiri alma çağırısında bulunuldu.

Vatandaşlar tarafından alınacak olan tedbirlerin ne olduğu merak ediliyor.

İTT kararları kapsamında İsrail ile işbirliği yapan ülkelerin soykırıma vatan suçlara ortaklık ettiği vurgulanarak Filistinlilere koruma sağlanmasına karar verildi.

Türkiye'nin önerileri sonucunda da kararlara bazı tedbirler eklendi.

Eklenen bu tedbirler ise şöyle:

"Gazze'deki suçlardan sorumlu özel ve tüzel kişilerin varlıklarının dondurulması, İsrail'in uluslararası spor, kültürel ve ekonomik etkinlik ve faaliyetlerinden men edilmesi yönünde çaba harcanması, İsrail'in uluslararası örgüt ve forumlardan ihracı konusunda çaba harcanması, üye devletlere Uluslararası Adalet Divanındaki soykurum davasına müdahil olma çağrısı."

İİT kararlarını uygulamayan üye devletlerin üyeliği askıya alınması dahil, hukuki tedbirler uygulanması ve bu konuyu ele almak için toplantı düzenlenmesine karar verildi.