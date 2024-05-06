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Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler duygulandırdı: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz, yalnız kaldık

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Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler duygulandırdı: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz, yalnız kaldık

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, Gaziantep FK ile oynanan maç sonrası gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Hatayspor, sahadan 1-1'ik beraberlikle ayrıldı.

Maç sonu duygusal anlar yaşayan Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, gündem olacak itiraflarda bulundu.

Yalnız bırakıldıklarını söyleyen Kardeşler, "Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler duygulandırdı: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz, yalnız kaldık - 1. Resim

ERCE KARDEŞLER: 5 AYDIR KAŞAR EKMEK YİYORUZ

5 aydır kaşar ekmek yediklerini söyleyen Erce Kardeşler, "Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Volkan hoca da yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Buraya kadar geldiysek Volkan hoca sayesindedir." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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