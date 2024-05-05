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Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması! Galatasaray'da devam edecek mi?

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Okan Buruk&#039;tan sözleşme açıklaması! Galatasaray&#039;da devam edecek mi?

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor ile oynanan maç sonrası sözleşme uzatma ile ilgili yöneltilen soruyu cevapladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Buruk, sözleşme uzatma ile ilgili yöneltilen soruya 'Şuan şampiyonluğu düşünüyoruz. 2 senedir bir sorun olmadı. Sezon sonunda oturacağız. Önceliğim Galatasaray ile başarılı olmak..." cevabını verdi.

Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması! Galatasaray'da devam edecek mi? - 1. Resim

OKAN BURUK'TAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Sivasspor'a karşı alınan 6-1'lik galibiyeti değerlendiren Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Güzel goller attık. Oyun içerisinde de daha çok top bizdeydi. Bir yandan galibiyete sevindik bir yandan da averaja sevindik. Fenerbahçe'ye karşı hem puan olarak hem averaj olarak öne geçtik. Çok önemli, değerli bir galibiyet. Bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız. Oyuncularımın performansı çok iyiydi. Rakibimizin bazen 8'li, bazen 9'lu savunma yaptığını biliyoruz. Savunmada bekleyen bir takım ama doğru işi yaptığınızda pozisyonda veren bir takım. Icardi'nin üzerine yoğunlaşan 3 oyuncu vardı. Oyunun genelinde hareketlendiğimizde ve doğru koşuları yaptığımızda hareketlendi. Hem bek bindirmeleri hem kanatlar çok iyiydi. Icardi ile hep 2-3 kişi bir oynadı. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Öndeki iki oyuncu çok etkiliydi. Girdikleri pozisyonlar vardı ama geçen haftaya göre az pozisyon verdik."

Düzenleyen:  - Spor
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