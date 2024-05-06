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Ömer dizisinin bu akşamki final bölümünde beklenen son! Gamze ile Ömer evleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ömer dizisinin bu akşamki final bölümünde beklenen son! Gamze ile Ömer evleniyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Star Tv ekranlarında yayınlanan dizinin seyircileri final tarihini merakla beklerken 54. bölüm ile ekranlara veda edecek. Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi 6 Mayıs akşamı veda ederken son bölümde Gamze ile Ömer'in evlendiği sahne gündem oldu.

9 Ocak 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi yayınlandığı ilk günden beri sevilerek takip ediliyor. İsrail yapımı olan Shtisel dizisinden uyarlama olan projede sona yaklaşıldı. Bugün final bölümü ile son kez yayınlanacak.

Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı dizi 54. bölümü ile 6 Mayıs akşamı veda etmeye hazırlanıyor. Son fragmanda yer alan sahneler ise merak uyandırdı.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ve Sedef Bayburtluoğlu'nun yazdığı yapımın son bölümünde izleyicinin beklediği nihayet oldu. Gamze ile Ömer'in evlendiği sahne izleyenleri duygulandırdı.

Dizide yer alan isimler şöyle:

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar ve Gülçin Kültür.

Ömer dizisinin bu akşamki final bölümünde beklenen son! Gamze ile Ömer evleniyor - 1. Resim

Son bölümde Nurhayat ile Reşat konuşmasına şahit olan Çiçek, evi terkediyor. Gamze ile Ömer ikna etmek için uğraşırken Reşat, bir şans daha istiyor.

İkilinin düğünü ise tüm problemlerin çözülmesine ve geçmişte yaşananların unutulmasına sebep olurken duygusal ve keyifli anlar yaşanıyor.

Ömer dizisinin bu akşamki final bölümünde beklenen son! Gamze ile Ömer evleniyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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