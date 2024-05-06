7 Mayıs (Yarın) İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik ve 20 ilçesinde daha saat 17.00'a kadar elektrik kesintisi bekleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Mayıs 2024 11:57 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 12:28 - Güncelleme:

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BEDAŞ'ın uyarısının ardından İstanbul'un birçok semtinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Planlı bakımlar arasında yer alan arızaların çözülmesi amacıyla yarın Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Şişli gibi ilçelerde çalışma gerçekleştirilecek.