7 Mayıs (Yarın) İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik ve 20 ilçesinde daha saat 17.00'a kadar elektrik kesintisi bekleniyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
BEDAŞ'ın uyarısının ardından İstanbul'un birçok semtinde gerçekleşecek olan elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Planlı bakımlar arasında yer alan arızaların çözülmesi amacıyla yarın Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Şişli gibi ilçelerde çalışma gerçekleştirilecek.
7 Mayıs günü İstanbul'da beklenen kesintilere BEDAŞ aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Sorunların çözülmesi amacıyla yapılacak olan çalışmaların saat kaçta biteceği araştırılırken nerelerde kesinti olacağı da gündemde yer aldı. İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ planlı bakım listesi...
Yarın İstanbul'un birçok semtinde beklenen kesintiler listelendi. İşte saatler ve çalışmanın gerçekleşeceği sokaklar:
Arnavutköy
Arnavutköy merkez - Yeşilbayır mahallesi, Hadımköy- İstanbul sokak | 09.00 - 17.00
Avcılar
İSTANBUL AVCILAR MERKEZ-ÜNİVERSİTE Mahallesi AŞIK MAHZUNİ, BİREY, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, KAMP, KARANFİL, NERGİS, SELVİ, TÜRKÜ, URAN, ZAKKUM, ÇAYIRBAŞI sokak | 09.00 - 16.00
MUSTAFA KEMALPAŞA Mahallesi KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sokak | 09.00 - 16.00
MUSTAFA KEMALPAŞA Mahallesi CAMİ, FİDAN, KANARYA, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, ORHAN GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, URAN, ÜMİT, İSTİKLAL | 09.00 - 16.00
MUSTAFA KEMAL PAŞA Mahallesi / MUSTAFA KEMALPAŞA Mahallesi / ÜNİVERSİTE mah sk // ESENYURT ilce -NAMIK KEMAL Mahallesi | 09.00 - 16.00
CİVAN, DİLBER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGUVAN, SELVİ, ZAMBAK, ÇARDAK sokak | 09.00 - 16.00
GÜMÜŞPALA Mahallesi ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MESUT, NADİDE, PALMİYE, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, İSKECE, ŞAİR NEDİM sk / ÜNİVERSİTE Mahallesi YENİYUVA sk | 09.00 - 17.00
Bahçelievler
MERKEZ-ZAFER mah BERGAMA, CİHANGİR, EFLATUN, ÇAĞATAY sokak | 09.00 - 17.00
Başakşehir
ALTINŞEHİR mah BAYAR, EREN sokak | 09.00 - 13.00
ALTINŞEHİR mah GÜLNİHAL, GÜMÜŞLÜ sokak | 09.00 - 13.00
ALTINŞEHİR mah ÇAKMAK sokak | 09.00 - 13.00
ALTINŞEHİR mah 115., AVŞAR, AYDEMİR, BURÇAK, EREN, GÜNSU, KALE, KIZILIRMAK, MELEN, MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMANLI, UĞUR, YAVUZ, ÖMÜR, ÖRNEK sokak | 09.00 - 14.00
Bayrampaşa
ORTAMAHALLE mah BÜYÜK SAKARYA, FERAH, OKUTAN, TRİKOCULAR, ULUBATLI HASAN, ÇEVREYOLU sokak | 00.00 - 06.00
KARTALTEPE mah FATİH, SÜLEYMAN ŞAH, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sokak | 09.31 - 12.31
YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CENGİZ TOPEL, NUMUNEBAĞI, SERT, ULUBATLI sokak | 11.00 - 12.30
Beşiktaş
MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, KIVILCIM, LEVENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sokak | 00.00 - 06.00
LEVENT mah KARAKOL, PAZARYERİ ÇIKMAZI sokak | 14.00 - 19.00
MERKEZ-AKAT mah ATA, GÜNDOĞDU, NECATİ CUMALI, ZEYTİNOĞLU sokak | 15.00 - 23.00
Beylikdüzü
MERKEZ-KAVAKLI mah YEŞİLYURT sokak | 09.00 - 17.00
Beyoğlu
PİYALEPAŞA mah BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, KURUDERE, SOSYAL MESKENLER, STAT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah KURUDERE sokak | 10.00 - 17.00
Büyükçekmece
FATİH mah AKARSU, ALTIN, ALİEFENDİOĞLU, AÇELYA 3, BEGONYA 1, BOĞAZİÇİ, BUSE, CEVHER, D-100 KARAYOLU, ERCİYES 1, FATİH NAMIK KEMAL, FEDA, HALİDE EDİP ADIVAR, HAMZA PINAR, KAPTAN, MELİS, NUR 2, UFUK, YALÇIN, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖRNEK sokak | 09.00 -17.00
ULUS mah sokak | 09.00 -17.00
ULUS mah ATATÜRK 2, AYAYDIN, BEYAZGÜL, ELİF, FUNDA 3, GELİNCİK 2, GEMİCİ, GONCAGÜL, GÜLCİHAN, GÜLDEREN, GÜLER, GÜLTEKİN, GÜMÜŞ, GÜNEY 1, GÜNNUR, GÜRBÜZ, GÜZELYALI, HANIMELİ, KADER 1, KADIRGA LİMAN, KADİFE, KAKTÜS, KAPLAN, KAPTAN 2, KARAGÜL, KAYA, KEMER 1, KERVAN, KONAK 2, KORU, KRİZANTEM 1, KUMRU 1, LEYLAK 6, MANOLYA 2, MENEKŞE, MENGENE, MEYDANALTI, MÜNEVVER, NERGİS, NURGÜL, PAPATYA 4, PEMBEGÜL, SÜMBÜL 4, TOMURCUK, VATAN, ÇATALCA YOLU, ÇİLEK, ÇİĞDEM, İSMETPAŞA sokak | 09.00 -17.00
Esenler
MERKEZ-100. YIL mah 2186., 2202. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 532., 533., 534., 535., 536., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 400., 414., 414/1., 418., 418/1., 419., 420., 421., 422., 423., 424., 425., 429., 518., 519., 520., 521., 522., CAMİ, LİSE, OKUL sokak | 00.01 - 05.00
MERKEZ-TURGUT REİS mah 506., 514., 519., 522., 524. sokak | 09.30 - 11.00
Esenyurt
MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1342. sokak | 09.00 - 15.00
ARDIÇLI mah AKASYA, ARDIÇ, BEGONYA, DEFNE, FULYA, FUNDA, GELİNCİK, KARTOPU, LADİN, LEYLAK, MÜGE, MİMOZA, OYA, PALMİYE, PETUNYA, SÜMBÜL sk / SÜLEYMANİYE mah 724. sokak | 09.00 - 15.00
PINAR mah 1269., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1282. sokak | 09.00 - 17.00
Eyüpsultan
TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, MALTEPE sokak | 00.00 - 06.00
YEŞİLPINAR mah 1.ÇETİN, 2.MANOLYA, 3.DEFNE, 3.ORTANCA, CANAN, ORUÇ REİS, SEVGİ, ŞEHİT METİN KAYA, ŞELALE sokak | 00.05 - 06.00
MİTHATPAŞA mah SELANİK sokak 09.00 - 18.00
Fatih
HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah BARUTÇU, GAYE, GÜHERCİLER, KARABAŞ AKARCASI, KERESTECİ VELİ, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / SEYYİD ÖMER mah EVLİYA ATA, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, YAYLA, ÇARIKHANE sk / ŞEHREMİNİ mah KERESTECİ VELİ, YAYLA sokak | 00.00 - 06.00
Kağıthane
BEZİRGAN, BURCU, DİREK, ECE, EGE, EYÜP SULTAN, KUYU, LİSE, MEKTEP, TABYA, TOPATAN, YEKTA, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah ALİBEY, CEMAL, DORUK, MESKEN, OSMANPAŞA, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sokak | 00.00 - 07.00
Kaynak: Türkiye Gazetesi