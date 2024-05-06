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Kızıl Goncalar’a Cüneyd’in babası geliyor! Vahit’i Tolga Tekin oynayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızıl Goncalar’a Cüneyd’in babası geliyor! Vahit’i Tolga Tekin oynayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Now TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar'da sular durulmuyor. Mert Yazıcıoğlu’nun başrolünde yer aldığı diziye yeni bir karakter geliyor. Vahit karakteri, Cüneyd’in babası olarak dahil olurken gerçekte kim, adı nedir soruları da araştırıldı.

Özcan Deniz ve Özgü Namal başrolünde yer aldığı dizi yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilirken bu akşam yayınlanacak olan bölümde olacaklar merak konusu oldu. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cüneyd'in babası rolünü Tolga Tekin oynayacak.

18. bölümden sonra diziye dahil olması beklenen oyuncunun hayatı da merak edildi.

19 Mart 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1996 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitimini tamamlarken 1996- 2004 yılları aralığında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçti.

Bizim Evin Halleri, Kapalıçarşı, Muhteşem Yüzyıl, Paramparça Rising of Ottoman, Akıncı, 50M2, Rüzgarda Salınan Nilüfer, Kelebekler, Bizi Hatırla gibi projelerde rol alan isim 2013 senesinde Zeynep Koltuk ile evlendi fakat 2014 senesinde yollarını ayırdı.

Kızıl Goncalar’a Cüneyd’in babası geliyor! Vahit’i Tolga Tekin oynayacak - 1. Resim

Dizide yer alan isimler şöyle:

Özcan Deniz, Özgü Namal,Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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