Kızıl Goncalar’a Cüneyd’in babası geliyor! Vahit’i Tolga Tekin oynayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Mayıs 2024 10:54 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 11:01 - Güncelleme:

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Now TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar'da sular durulmuyor. Mert Yazıcıoğlu’nun başrolünde yer aldığı diziye yeni bir karakter geliyor. Vahit karakteri, Cüneyd’in babası olarak dahil olurken gerçekte kim, adı nedir soruları da araştırıldı.