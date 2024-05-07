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2024 öğretmen alımı Özel Eğitim Öğretmenliği için 2499 olarak kararlaştırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 öğretmen alımı Özel Eğitim Öğretmenliği için 2499 olarak kararlaştırıldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Öğretmen atama takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin binlerce öğretmenin beklediği açıklamayı yaptı.2024 öğretmen atama takvimi detayları belli oldu. 2024 yılında tam 20 bin öğretmenin ataması yapılacak. Öğretmen alımında Özel Eğitim Öğretmenliği için 2499 kontenjan ayrıldı.

7 Mayıs 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre toplam 20 bin öğretmen ataması yapılacağı canlı yayında açıklandı.

Öğretmen atamaları için beklenen açıklama bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

MEB Bakanı Yusuf Tekin Özel Eğitim Öğretmenliği  ataması kaç olacak, sorusunu canlı yayında cevapladı.

Milyonlarca öğretmene atama müjdesi geldi. 2024 yılında 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

Toplam kontenjan sayısı belirtildikten sonra en çok alım yapılacak beş branş açıklandı.

Bakan Yusuf Tekin, Özel Eğitim Öğretmenliği  için toplam 2499 öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu.

20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaşılmasının ardından mülakat konusunda da detaylar da belli oldu.

2024 öğretmen atamalarında KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50 etkili olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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