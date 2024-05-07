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MEB 2024 öğretmen atama takvimi açıklandı! 20 bin öğretmen ataması gerçekleşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MEB 2024 öğretmen atama takvimi açıklandı! 20 bin öğretmen ataması gerçekleşecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2024, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Öğretmen atama takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişti. Beklenen açıklama bugün geldi. Peki, proje okullarına öğretmen atama 2024 ne zaman yapılacak? Branş dağılımı ve atama takvimi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Öğretmen ataması var mı, sorusu cevap buldu.

2024 öğretmen atama takviminin ne zaman açıklanacağı, atama bekleyen binlerce öğretmen tarafından merak konusu olmuştu.

Milli Eğitim Bakanı atamaların başvuru tarihini ve detaylarını açıkladı.

2024 öğretmen atamaları takvimi ve branş sayıları netleşti.

MEB öğretmen atama takvimi açıklanıyor - 1. Resim

MEB 2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Öğretmenlere atama müjdesi uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. 

Geçtiğimiz sene 45 bin kişinin ataması gerçekleşmişti.

Branş dağılımı ise; 7 bin 878 kontenjan sınıf öğretmenliği, 3 bin 604 rehberlik, 3 bin 269 okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 656 ilköğretim matematik ve 2 bin 604 din kültürü ve ahlâk bilgisi olarak yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yakında öğretmen ataması yapacaklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından gözler MEB'e çevrilmişti.

Daha önceki açıklamasında branşlar hakkında bilgi veren Tekin, branşlardaki atamaların adil bir biçimde yapılması için otomatik yazılım geliştirdiklerini belirtmişti.

Öğretmen atamaları için beklenen açıklama bugün  Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

 ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI

Tekin, 20 bin öğretmen ataması gerçekleşeceğini duyurdu.

Branş dağılımı konusunda her branşın eşit olduğunu belirten Tekin, ihtiyaçlar doğrultusunda en çok atama yapılacak alanları şöyle açıkladı.

Sınıf Öğretmenliği  3263 

Özel Eğitim Öğretmenliği 2499 

Rehber Öğretmenliği 1597 

Din Kültürü Eğitmenliği 1594 

İngilizce Öğretmenliği 968

Atama sürecinde ise yüzde 50 KPSS puanı yüzde 50 mülakat puanı baz alınacak.

Atama takvimi 20 Mayıs'ta açıklanacak.

Yusuf Tekin'in atamalarla ilgili yaptığı açıklamayı canlı izlemek için;

Canlı yayın takibi için  buraya tıklayınız.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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