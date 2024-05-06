Koton halka arz sonuçlarına göre 34 lot verdi

30 Nisan ve 2-3 Mayıs aralığında talep toplama işlemleri gerçekleşen hissenin kaç lot verdiği merak edilenler arasında yer aldı. KAP'ta yer alan sonuçlara göre KOTON'a dair detaylar da belli oldu. Toplam 3.473.380 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

SPK tarafından başvurusu onaylananlar arasında Koton halka arzı yer almıştı. Vatandaşlar ise sonuçları açıklandı mı, ne kadar lot verdi gibi sorulara cevap aramakta.

KAP'ta yer alan bilgilere göre şirket, toplam 3.473.380 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Buna göre bireysel yatırımcılara ortalama 34 lot (1.037 TL) dağıtıldı.

Sonuçlar hakkında yapılan bilgilendirme şöyle:

"Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in 1 TL nominal payları 30,50 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda,

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,4 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 4,8 katı talep toplanmıştır. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,9 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 3.471.254 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.965 adedi Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 161 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.473.380 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

Satın alabileceğiniz bazı bankalar:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.