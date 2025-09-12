Gönül Dağı dizisinde Ramazan neden ayrıldı? Cihat Süvarioğlu oyuncu kadrosunda yer almıyor!

Gönül Dağı dizisinde Ramazan neden ayrıldı sorusu izleyenlerin gündeminde yerini aldı. Dizinin final bölümünde kasabadan ayrılıp yurt dışına gittiği açıklanan Ramazan yeni sezonda izleyici karşısına çıkmadı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE RAMAZAN NEDEN AYRILDI?

5. sezonun finalinde Ramazan’ın kasabadan ayrıldığı ve yurt dışına gittiği senaryoya yansıtıldı. Yeni sezonda Ramazan karakteri Gönül Dağı dizisinden çıkarıldı. Ayrılığın herhangi bie sorun nedeniyle değil, senaristlerin yeni bir hikaye kurgusu oluşturma isteğinden kaynaklandığı belirtildi.

GÖNÜL DAĞI RAMAZAN NEDEN YOK?

Yeni sezon başladığında Ramazan karakterine yer verilmedi. Yapım ekibi ayrılığı, geçtiğimiz sezonun finalinde izleyiciye açıklamıştı.

Senaryonun ilerleyişi ve yeni karakter gelişimleri için Ramazan’ın diziden çıkarılması kararı alındı.

CİHAT SÜVARİOĞLU GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Ramazan karakteriyle tanınan Cihat Süvarioğlu 5 yıl süren serüvenin ardından projeden ayrıldı. Başarılı oyuncunun yeni projelerde ne zaman yer alacağı ise merakla bekleniyor.