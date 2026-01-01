Anadolu Ajansı
Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi: En iyi seçenek değişiklikti
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca ile yollar ayrıldı. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde ligde 19 maçta topladığı 30 puanla 5'inci sırada yer alan Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 10 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.
Chelsea Kulübü, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi ve 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmasına rağmen teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Chelsea Kulübü, 45 yaşındaki İtalyan teknik direktör Enzo Maresca ile yolların ayrıldığını duyurdu.
"4 FARKLI TURNUVADA HEDEFLER SÜRÜYOR"
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma da dahil olmak üzere 4 farklı turnuvada henüz oynanmamış önemli hedefler varken Enzo ve kulüp, bir değişikliğin takımı tekrar rayına oturtmak için en iyi şansa sahip kılacağına inanıyor. Enzo'ya gelecekte başarılar dileriz" denildi.
İKİ KUPA KAZANDI
Geçtiğimiz sezon Enzo Maresca yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon olan Chelsea, temmuz ayında 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
