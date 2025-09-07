Gönül Dağı Keriman diziden ayrıldı mı?
Kaynak: Türkiye Gazetesi
TRT 1 ekranlarının popüler dizisi Gönül Dağı yeni sezonuyla ekranlara geldi. Yeni sezondaki gelişmeler, Keriman karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak konusu haline getirdi.
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonunda yeni bölümler yayınlanmaya başladı. Ancak yeni sezona damga vuran gelişmeler arasında, Keriman karakteri de yer aldı.
Gönül Dağı Keriman diziden ayrıldı mı? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı.
GÖNÜL DAĞI KERİMAN DİZİDEN AYRILDI MI?
Uzun süredir Gönül Dağı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Keriman'ın senaryo gereği diziden ayrıldığı belirtildi.
Keriman, Gönül Dağı’nda senaryo gereği hayatını kaybetti. Bundan sonra ilerleyen bölümlerde Keriman karakterini görmek mümkün olmayacak.
GÖNÜL DAĞI KERİMAN ÖLDÜ MÜ?
Gönül Dağı dizisinde Çiğdem Aygün’ün oynadığı Keriman, senaryo gereğince hayatını kaybederek ölmüştür. Böylelikle Çiğdem Akgün diziden ayrılmıştır.
