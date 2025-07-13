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Kuyumcular Pazar günü açık mı? Gözler kuyumcuların çalışma saatlerine çevrildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kuyumcular Pazar günü açık mı? Gözler kuyumcuların çalışma saatlerine çevrildi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuyumcuların Pazar günü açık olup olmadığı altın alımı ya da bozdurma işlemi yapacak kişiler tarafından araştırılıyor. Kuyumcular Pazar günü açık mı? İşte 2025 yılı için kuyumcuların çalışma saati...

Ülkemizde kuyumcuların çalışma saatleri, özellikle altın almak ya da satmak isteyen kişiler tarafından sıkça araştırılıyor. 2025 yılı için ise en çok merak edilen konulardan biri de kuyumcuların Pazar günü açık olup olmadığı konusudur. 

Kuyumcularda işi olan vatandaşlar tarafından Kuyumcular Pazar günü açık mı? sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor.

Kuyumcular cumartesi günü açık mı? 2025 Kuyumcuların çalışma saatleri merak ediliyor - 1. Resim

KUYUMCULAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Kuyumcular Pazar günü kapalıdır. Türkiye genelinde kuyumcular hafta içi 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet verir.

Kuyumcular Pazar günleri kapalı olsa da bazı turistlik bölgelerde ya da alışveriş merkezlerinde yer alan kuyumcu şubeleri Pazar günü faaliyet gösterebiliyor.

Kuyumcular cumartesi günü açık mı? 2025 Kuyumcuların çalışma saatleri merak ediliyor - 2. Resim

2025 KUYUMCULARIN ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ KAÇTIR?

Kuyumcuların çalışma saatleri genellikle sabah 09:00-19:00 arasıdır. Ancak lokasyona göre bu saatler azalıp ya da kısalabilir.

Kuyumcular cumartesi günü açık mı? 2025 Kuyumcuların çalışma saatleri merak ediliyor - 3. Resim

KUYUMCULAR PAZAR GÜNÜ ALTIN BOZAR MI?

Kuyumcular Pazar günü kapalı olduğu için altın bozulamamaktadır.

Ancak bazı turistlik yerlerde ve AVM içindeki bazı kuyumcular pazar günü de açık olma ihtimaline karşı bu işlem gerçekleşebilir.

Kuyumcular cumartesi günü açık mı? 2025 Kuyumcuların çalışma saatleri merak ediliyor - 4. Resim

KUYUMCULAR RESMİ TATİLDE AÇIK MI?

Kuyumcular; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramda kapalıdır.

1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz Arife günlerinde kuyumcular açıktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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