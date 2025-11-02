Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > 2 Kasım Pazar metrobüsler çalışıyor mu? Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme'ye metrobüs olup olmadığı merak konusu oldu

2 Kasım Pazar metrobüsler çalışıyor mu? Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme'ye metrobüs olup olmadığı merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 Kasım Pazar metrobüsler çalışıyor mu? Zincirlikuyu&#039;dan Söğütlüçeşme&#039;ye metrobüs olup olmadığı merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Bankası 47.İstanbul Maratonu bugün başladı. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki yolların akıbeti vatandaşların gündemine girmeyi başardı. "2 Kasım 2025 Pazar metrobüsler çalışıyor mu?, Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme'ye metrobüs var mı, kapalı mı?" sorularına cevap aranıyor. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

İstanbul'da bugün düzenlenecek İstanbul Maratonu kapsamında bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Kademeli olarak kapatılan güzergâhlar için sürücülere alternatif rotalara yöneldi.

2 Kasım Pazar metrobüsler çalışıyor mu? Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme'ye metrobüs olup olmadığı merak konusu oldu - 1. Resim

2 KASIM METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

2 Kasım 2025 Pazar günü düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu sebebiyle bazı kara yolu güzergâhlarında ve otobüs hatlarında geçici değişiklikler olsa da, metro seferleri normal seyrinde devam edecektir.

Metro İstanbul tarafından işletilen tüm hatlar - M1, M2, M3, M4, M5, M7, M8, M9, M11 metro hatları ike T1, T3, T4 tramvay ve F1, F4 füniküler hatları - planlanan tarifelerine uygun biçimde hizmet vermeyi sürdürecektir. 

2 Kasım Pazar metrobüsler çalışıyor mu? Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme'ye metrobüs olup olmadığı merak konusu oldu - 2. Resim

ZİNCİRLİKUYU'DAN SÖĞÜTLÜÇEŞME'YE METROBÜS VAR MI, KAPALI MI?

Bugün, Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme'ye yapılan metrobüs seferleri yarı kapalıdır, tamamen durmayacaktır. Ancak güzergah geçici bir süre değiştirilecektir.

Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında metrobüs seferleri tamamen iptal edilmeden, sadece geçici güzergah değişikliğiyle sürdürülecektir.

Kapanan yollara karşılık alternatif güzergâhlar da valilik tarafından paylaşılmıştır. Metrobüs araçları saat 06.00'ya kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Avrupa ve Anadolu yakası arasında geçiş yapmaya devam edecek, 06.00'da sonra ise maraton sürecince FSM Köprüsü güzergâhını kullanarak Söğütlüçeşme yönüne ulaşacaktır. Saat 15.00 itibarıyla köprünün yeniden trafiğe açılmasıyla beraber metrobüs seferleri normal güzergâhına dönecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alıp mahallelinin borcunu kapattı
