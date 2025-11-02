2 Kasım Pazar metrobüsler çalışıyor mu? Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme'ye metrobüs olup olmadığı merak konusu oldu

İstanbul'da bugün düzenlenecek İstanbul Maratonu kapsamında bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Kademeli olarak kapatılan güzergâhlar için sürücülere alternatif rotalara yöneldi.

2 KASIM METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

2 Kasım 2025 Pazar günü düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu sebebiyle bazı kara yolu güzergâhlarında ve otobüs hatlarında geçici değişiklikler olsa da, metro seferleri normal seyrinde devam edecektir.

Metro İstanbul tarafından işletilen tüm hatlar - M1, M2, M3, M4, M5, M7, M8, M9, M11 metro hatları ike T1, T3, T4 tramvay ve F1, F4 füniküler hatları - planlanan tarifelerine uygun biçimde hizmet vermeyi sürdürecektir.

ZİNCİRLİKUYU'DAN SÖĞÜTLÜÇEŞME'YE METROBÜS VAR MI, KAPALI MI?

Bugün, Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme'ye yapılan metrobüs seferleri yarı kapalıdır, tamamen durmayacaktır. Ancak güzergah geçici bir süre değiştirilecektir.

Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında metrobüs seferleri tamamen iptal edilmeden, sadece geçici güzergah değişikliğiyle sürdürülecektir.

Kapanan yollara karşılık alternatif güzergâhlar da valilik tarafından paylaşılmıştır. Metrobüs araçları saat 06.00'ya kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Avrupa ve Anadolu yakası arasında geçiş yapmaya devam edecek, 06.00'da sonra ise maraton sürecince FSM Köprüsü güzergâhını kullanarak Söğütlüçeşme yönüne ulaşacaktır. Saat 15.00 itibarıyla köprünün yeniden trafiğe açılmasıyla beraber metrobüs seferleri normal güzergâhına dönecektir.