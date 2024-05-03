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Katılım endeksine uygun hisseler 2024 | BİST XKTUM Endeksi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Katılım endeksine uygun hisseler 2024 | BİST XKTUM Endeksi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halka arz ile ilgilenen vatandaşlar şirketlerin katılım endeksine uygun olup olmadığını araştırırken XKTUM endeksini aratıyor. En son Altınay Savunma Teknolojileri ile Koç Metalurji halka arz olurken detayları da gündemde yer aldı. İşte hisselerin listesi 2024...

SPK tarafından başvurusu onaylanan 2 yeni halka arz bulunurken katılım endeksine uygun mu sorusu da araştırılmaya başlandı. En son Koton ve Lila Kağıt şirketleri talep toplamıştı. Şimdi ise 2 yeni şirketin talep toplama tarihinin açıklanması bekleniyor. İşte liste...

Hisse alacak olan vatandaşlar katılım endeksine uygun olmasına önem gösteriyor. 

"KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL" NE DEMEK?

Uygun değil demek şirketin gelirlerinin ve giderlerinin İslam'a uygun olmadığını veya katılım bankacılığı prensiplerine aykırı olması anlamına gelmektedir. Firmanın faiz işlemleri yapması veya gayrimeşru veya haram sektörlere yatırım yapması anlamına gelen ifade dikkatle araştırılıyor.

BİST XKTUM ENDEKSİ LİSTESİ 2024

1    BINHO    1000 YATIRIMLAR HOL.
2    AVOD    A.V.O.D GIDA VE TARIM
3    ACSEL    ACIPAYAM SELULOZ
4    ADGYO    ADRA GMYO
5    AFYON    AFYON CIMENTO
6    AKCNS    AKCANSA
7    ATEKS    AKIN TEKSTIL
8    AKSGY    AKIS GMYO
9    AKSA    AKSA
10    AKSEN    AKSA ENERJI
11    ALBRK    ALBARAKA TURK
12    ALCTL    ALCATEL LUCENT TELETAS
13    ALKA    ALKIM KAGIT
14    ALKIM    ALKIM KIMYA

Katılım endeksine uygun hisseler 2024 | BİST XKTUM Endeksi - 1. Resim
15    ALVES    ALVES KABLO
16    ASUZU    ANADOLU ISUZU
17    ANELE    ANEL ELEKTRIK
18    ARDYZ    ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
19    ARENA    ARENA BILGISAYAR
20    ARTMS    ARTEMIS HALI
21    ARZUM    ARZUM EV ALETLERI
22    ASGYO    ASCE GMYO
23    ASELS    ASELSAN
24    ATAGY    ATA GMYO
25    ATAKP    ATAKEY PATATES
26    ATATP    ATP YAZILIM
27    AVPGY    AVRUPAKENT GMYO
28    BNTAS    BANTAS AMBALAJ
29    BANVT    BANVIT
30    BARMA    BAREM AMBALAJ
31    BASGZ    BASKENT DOGALGAZ GMYO
32    BAYRK    BAYRAK TABAN SANAYI
33    BRKSN    BERKOSAN YALITIM
34    BEYAZ    BEYAZ FILO
35    BIMAS    BIM MAGAZALAR36    BIOEN    BIOTREND CEVRE VE ENERJI
37    BRLSM    BIRLESIM MUHENDISLIK
38    BOBET    BOGAZICI BETON SANAYI
39    BORSK    BOR SEKER
40    BORLS    BORLEASE OTOMOTIV
41    BURCE    BURCELIK
42    BURVA    BURCELIK VANA
43    BUCIM    BURSA CIMENTO
44    CATES    CATES ELEKTRIK
45    CLEBI    CELEBI
46    CELHA    CELIK HALAT
47    CEMAS    CEMAS DOKUM
48    CEMTS    CEMTAS
49    CMBTN    CIMBETON
50    COSMO    COSMOS YAT. HOLDING
51    CWENE    CW ENERJI
52    DAPGM    DAP GAYRIMENKUL
53    DARDL    DARDANEL
54    DGATE    DATAGATE BILGISAYAR
55    DESA    DESA DERI
56    DESPC    DESPEC BILGISAYAR
57    DITAS    DITAS DOGAN
58    DMRGD    DMR UNLU MAMULLER
59    DOFER    DOFER YAPI MALZEMELERI
60    DGNMO    DOGANLAR MOBILYA
61    ARASE    DOGU ARAS ENERJI
62    DOAS    DOGUS OTOMOTIV
63    DOGUB    DOGUSAN
64    EBEBK    EBEBEK MAGAZACILIK

Katılım endeksine uygun hisseler 2024 | BİST XKTUM Endeksi - 2. Resim
65    EDATA    E-DATA TEKNOLOJI
66    EGGUB    EGE GUBRE
67    EGPRO    EGE PROFIL
68    EKOS    EKOS TEKNOLOJI
69    EKSUN    EKSUN GIDA
70    ELITE    ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
71    ENJSA    ENERJISA ENERJI
72    ERCB    ERCIYAS CELIK BORU
73    EREGL    EREGLI DEMIR CELIK
74    ERSU    ERSU GIDA
75    ESCOM    ESCORT TEKNOLOJI
76    TEZOL    EUROPAP TEZOL KAGIT
77    EYGYO    EYG GMYO
78    FADE    FADE GIDA
79    FMIZP    F-M IZMIT PISTON
80    FONET    FONET BILGI TEKNOLOJILERI
81    FORMT    FORMET METAL VE CAM
82    FRIGO    FRIGO PAK GIDA
83    FZLGY    FUZUL GMYO
84    GEDZA    GEDIZ AMBALAJ
85    GENTS    GENTAS
86    GEREL    GERSAN ELEKTRIK
87    GMTAS    GIMAT MAGAZACILIK
88    GESAN    GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
89    GOLTS    GOLTAS CIMENTO
90    GOODY    GOOD-YEAR
91    GRTRK    GRAINTURK TARIM
92    GUBRF    GUBRE FABRIK.
93    GRSEL    GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
94    HATSN    HATSAN GEMI
95    HKTM    HIDROPAR HAREKET KONTROL
96    HUBVC    HUB GIRISIM
97    HUNER    HUN YENILENEBILIR ENERJI
98    ICUGS    ICU GIRISIM
99    IDGYO    IDEALIST GMYO
100    IHEVA    IHLAS EV ALETLERI
101    IHLGM    IHLAS GAYRIMENKUL
102    IHGZT    IHLAS GAZETECILIK
103    IHYAY    IHLAS YAYIN HOLDING
104    INGRM    INGRAM BILISIM
105    INTEM    INTEMA
106    INVES    INVESTCO HOLDING
107    ISKPL    ISIK PLASTIK

Katılım endeksine uygun hisseler 2024 | BİST XKTUM Endeksi - 3. Resim
108    IEYHO    ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
109    ISDMR    ISKENDERUN DEMIR CELIK
110    IZINV    IZ YATIRIM HOLDING
111    IZFAS    IZMIR FIRCA
112    JANTS    JANTSA JANT SANAYI
113    KFEIN    KAFEIN YAZILIM
114    KLKIM    KALEKIM KIMYEVI MADDELER
115    KLSER    KALESERAMIK
116    KRDMA    KARDEMIR (A)
117    KRDMB    KARDEMIR (B)
118    KRDMD    KARDEMIR (D)
119    KARSN    KARSAN OTOMOTIV
120    KRTEK    KARSU TEKSTIL
121    KARYE    KARTAL YEN. ENERJI
122    KTLEV    KATILIMEVIM TAS. FIN.
123    KATMR    KATMERCILER EKIPMAN
124    KAYSE    KAYSERI SEKER FABRIKASI
125    KRVGD    KERVAN GIDA
126    KZBGY    KIZILBUK GYO
127    KCAER    KOCAER CELIK
128    KNFRT    KONFRUT GIDA
129    KONTR    KONTROLMATIK TEKNOLOJI
130    KONYA    KONYA CIMENTO
131    KONKA    KONYA KAGIT
132    KGYO    KORAY GMYO
133    KRGYO    KORFEZ GMYO
134    KRPLS    KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
135    KOPOL    KOZA POLYESTER
136    KRSTL    KRISTAL KOLA
137    KRONT    KRON TEKNOLOJI
138    KUTPO    KUTAHYA PORSELEN
139    KBORU    KUZEY BORU
140    LMKDC    LIMAK DOGU ANADOLU
141    LINK    LINK BILGISAYAR
142    LOGO    LOGO YAZILIM
143    LKMNH    LOKMAN HEKIM SAGLIK
144    MAKTK    MAKINA TAKIM
145    MANAS    MANAS ENERJI YONETIMI
146    MTRKS    MATRIKS BILGI DAGITIM
147    MAVI    MAVI GIYIM
148    MEDTR    MEDITERA TIBBI MALZEME
149    MEGAP    MEGA POLIETILEN
150    MEKAG    MEKA BETON
151    MNDRS    MENDERES TEKSTIL
152    MERCN    MERCAN KIMYA
153    MERKO    MERKO GIDA
154    MHRGY    MHR GMYO
155    MIATK    MIA TEKNOLOJI
156    MIPAZ    MILPA
157    MPARK    MLP SAGLIK
158    MOBTL    MOBILTEL ILETISIM
159    MNDTR    MONDI TURKEY
160    EGEPO    NASMED EGEPOL
161    NTGAZ    NATURELGAZ
162    NETAS    NETAS TELEKOM.
163    NIBAS    NIGBAS NIGDE BETON
164    NUHCM    NUH CIMENTO
165    OBAMS    OBA MAKARNACILIK
166    ODAS    ODAS ELEKTRIK
167    ONCSM    ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
168    ORGE    ORGE ENERJI ELEKTRIK
169    OYAKC    OYAK CIMENTO
170    OYLUM    OYLUM SINAI YATIRIMLAR
171    OZRDN    OZERDEN AMBALAJ
172    OZSUB    OZSU BALIK
173    PNLSN    PANELSAN CATI CEPHE
174    PARSN    PARSAN
175    PASEU    PASIFIK EURASIA LOJISTIK
176    PSGYO    PASIFIK GMYO
177    PATEK    PASIFIK TEKNOLOJI
178    PCILT    PC ILETISIM MEDYA
179    PGSUS    PEGASUS
180    PEKGY    PEKER GMYO
181    PENGD    PENGUEN GIDA
182    PENTA    PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
183    PETUN    PINAR ET VE UN
184    PNSUT    PINAR SUT
185    PKART    PLASTIKKART
186    PLTUR    PLATFORM TURIZM
187    POLHO    POLISAN HOLDING
188    POLTK    POLITEKNIK METAL
189    RALYH    RAL YATIRIM HOLDING

Katılım endeksine uygun hisseler 2024 | BİST XKTUM Endeksi - 4. Resim
190    RODRG    RODRIGO TEKSTIL
191    RUBNS    RUBENIS TEKSTIL
192    SAFKR    SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
193    SANEL    SANEL MUHENDISLIK
194    SANFM    SANIFOAM ENDUSTRI
195    SANKO    SANKO PAZARLAMA
196    SASA    SASA POLYESTER
197    SEKUR    SEKURO PLASTIK
198    SELEC    SELCUK ECZA DEPOSU
199    SELGD    SELCUK GIDA
200    SELVA    SELVA GIDA
201    SRVGY    SERVET GMYO
202    SILVR    SILVERLINE ENDUSTRI
203    SNGYO    SINPAS GMYO
204    SMRTG    SMART GUNES ENERJISI TEK.
205    SMART    SMARTIKS YAZILIM
206    SOKE    SOKE DEGIRMENCILIK
207    SONME    SONMEZ FILAMENT
208    SUNTK    SUN TEKSTIL
209    SURGY    SUR TATIL EVLERI GMYO
210    SUWEN    SUWEN TEKSTIL
211    TABGD    TAB GIDA 
212    TKFEN    TEKFEN HOLDING
213    TDGYO    TREND GMYO
214    TUKAS    TUKAS
215    TMSN    TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
216    TUPRS    TUPRAS
217    TUREX    TUREKS TURIZM TASIMACILIK
218    MARBL    TUREKS TURUNC MADENCILIK
219    THYAO    TURK HAVA YOLLARI
220    TRILC    TURK ILAC SERUM
221    PRKAB    TURK PRYSMIAN KABLO
222    ULUSE    ULUSOY ELEKTRIK
223    ULUUN    ULUSOY UN SANAYI
224    USAK    USAK SERAMIK
225    VAKKO    VAKKO TEKSTIL
226    VBTYZ    VBT YAZILIM
227    VRGYO    VERA KONSEPT GMYO
228    VERUS    VERUSA HOLDING
229    VESTL    VESTEL
230    VESBE    VESTEL BEYAZ ESYA
231    YATAS    YATAS
232    YYLGD    YAYLA GIDA
233    YEOTK    YEO TEKNOLOJI ENERJI
234    YUNSA    YUNSA
235    ZEDUR    ZEDUR ENERJI
236    ZRGYO    ZIRAAT GMYO

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