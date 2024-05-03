Katılım endeksine uygun hisseler 2024 | BİST XKTUM Endeksi
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Halka arz ile ilgilenen vatandaşlar şirketlerin katılım endeksine uygun olup olmadığını araştırırken XKTUM endeksini aratıyor. En son Altınay Savunma Teknolojileri ile Koç Metalurji halka arz olurken detayları da gündemde yer aldı. İşte hisselerin listesi 2024...
SPK tarafından başvurusu onaylanan 2 yeni halka arz bulunurken katılım endeksine uygun mu sorusu da araştırılmaya başlandı. En son Koton ve Lila Kağıt şirketleri talep toplamıştı. Şimdi ise 2 yeni şirketin talep toplama tarihinin açıklanması bekleniyor. İşte liste...
Hisse alacak olan vatandaşlar katılım endeksine uygun olmasına önem gösteriyor.
"KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL" NE DEMEK?
Uygun değil demek şirketin gelirlerinin ve giderlerinin İslam'a uygun olmadığını veya katılım bankacılığı prensiplerine aykırı olması anlamına gelmektedir. Firmanın faiz işlemleri yapması veya gayrimeşru veya haram sektörlere yatırım yapması anlamına gelen ifade dikkatle araştırılıyor.
BİST XKTUM ENDEKSİ LİSTESİ 2024
1 BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL.
2 AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM
3 ACSEL ACIPAYAM SELULOZ
4 ADGYO ADRA GMYO
5 AFYON AFYON CIMENTO
6 AKCNS AKCANSA
7 ATEKS AKIN TEKSTIL
8 AKSGY AKIS GMYO
9 AKSA AKSA
10 AKSEN AKSA ENERJI
11 ALBRK ALBARAKA TURK
12 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS
13 ALKA ALKIM KAGIT
14 ALKIM ALKIM KIMYA
15 ALVES ALVES KABLO
16 ASUZU ANADOLU ISUZU
17 ANELE ANEL ELEKTRIK
18 ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
19 ARENA ARENA BILGISAYAR
20 ARTMS ARTEMIS HALI
21 ARZUM ARZUM EV ALETLERI
22 ASGYO ASCE GMYO
23 ASELS ASELSAN
24 ATAGY ATA GMYO
25 ATAKP ATAKEY PATATES
26 ATATP ATP YAZILIM
27 AVPGY AVRUPAKENT GMYO
28 BNTAS BANTAS AMBALAJ
29 BANVT BANVIT
30 BARMA BAREM AMBALAJ
31 BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO
32 BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI
33 BRKSN BERKOSAN YALITIM
34 BEYAZ BEYAZ FILO
35 BIMAS BIM MAGAZALAR36 BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI
37 BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK
38 BOBET BOGAZICI BETON SANAYI
39 BORSK BOR SEKER
40 BORLS BORLEASE OTOMOTIV
41 BURCE BURCELIK
42 BURVA BURCELIK VANA
43 BUCIM BURSA CIMENTO
44 CATES CATES ELEKTRIK
45 CLEBI CELEBI
46 CELHA CELIK HALAT
47 CEMAS CEMAS DOKUM
48 CEMTS CEMTAS
49 CMBTN CIMBETON
50 COSMO COSMOS YAT. HOLDING
51 CWENE CW ENERJI
52 DAPGM DAP GAYRIMENKUL
53 DARDL DARDANEL
54 DGATE DATAGATE BILGISAYAR
55 DESA DESA DERI
56 DESPC DESPEC BILGISAYAR
57 DITAS DITAS DOGAN
58 DMRGD DMR UNLU MAMULLER
59 DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI
60 DGNMO DOGANLAR MOBILYA
61 ARASE DOGU ARAS ENERJI
62 DOAS DOGUS OTOMOTIV
63 DOGUB DOGUSAN
64 EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK
65 EDATA E-DATA TEKNOLOJI
66 EGGUB EGE GUBRE
67 EGPRO EGE PROFIL
68 EKOS EKOS TEKNOLOJI
69 EKSUN EKSUN GIDA
70 ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
71 ENJSA ENERJISA ENERJI
72 ERCB ERCIYAS CELIK BORU
73 EREGL EREGLI DEMIR CELIK
74 ERSU ERSU GIDA
75 ESCOM ESCORT TEKNOLOJI
76 TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT
77 EYGYO EYG GMYO
78 FADE FADE GIDA
79 FMIZP F-M IZMIT PISTON
80 FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI
81 FORMT FORMET METAL VE CAM
82 FRIGO FRIGO PAK GIDA
83 FZLGY FUZUL GMYO
84 GEDZA GEDIZ AMBALAJ
85 GENTS GENTAS
86 GEREL GERSAN ELEKTRIK
87 GMTAS GIMAT MAGAZACILIK
88 GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
89 GOLTS GOLTAS CIMENTO
90 GOODY GOOD-YEAR
91 GRTRK GRAINTURK TARIM
92 GUBRF GUBRE FABRIK.
93 GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
94 HATSN HATSAN GEMI
95 HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL
96 HUBVC HUB GIRISIM
97 HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI
98 ICUGS ICU GIRISIM
99 IDGYO IDEALIST GMYO
100 IHEVA IHLAS EV ALETLERI
101 IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
102 IHGZT IHLAS GAZETECILIK
103 IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING
104 INGRM INGRAM BILISIM
105 INTEM INTEMA
106 INVES INVESTCO HOLDING
107 ISKPL ISIK PLASTIK
108 IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
109 ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK
110 IZINV IZ YATIRIM HOLDING
111 IZFAS IZMIR FIRCA
112 JANTS JANTSA JANT SANAYI
113 KFEIN KAFEIN YAZILIM
114 KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER
115 KLSER KALESERAMIK
116 KRDMA KARDEMIR (A)
117 KRDMB KARDEMIR (B)
118 KRDMD KARDEMIR (D)
119 KARSN KARSAN OTOMOTIV
120 KRTEK KARSU TEKSTIL
121 KARYE KARTAL YEN. ENERJI
122 KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN.
123 KATMR KATMERCILER EKIPMAN
124 KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI
125 KRVGD KERVAN GIDA
126 KZBGY KIZILBUK GYO
127 KCAER KOCAER CELIK
128 KNFRT KONFRUT GIDA
129 KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI
130 KONYA KONYA CIMENTO
131 KONKA KONYA KAGIT
132 KGYO KORAY GMYO
133 KRGYO KORFEZ GMYO
134 KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
135 KOPOL KOZA POLYESTER
136 KRSTL KRISTAL KOLA
137 KRONT KRON TEKNOLOJI
138 KUTPO KUTAHYA PORSELEN
139 KBORU KUZEY BORU
140 LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU
141 LINK LINK BILGISAYAR
142 LOGO LOGO YAZILIM
143 LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK
144 MAKTK MAKINA TAKIM
145 MANAS MANAS ENERJI YONETIMI
146 MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM
147 MAVI MAVI GIYIM
148 MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME
149 MEGAP MEGA POLIETILEN
150 MEKAG MEKA BETON
151 MNDRS MENDERES TEKSTIL
152 MERCN MERCAN KIMYA
153 MERKO MERKO GIDA
154 MHRGY MHR GMYO
155 MIATK MIA TEKNOLOJI
156 MIPAZ MILPA
157 MPARK MLP SAGLIK
158 MOBTL MOBILTEL ILETISIM
159 MNDTR MONDI TURKEY
160 EGEPO NASMED EGEPOL
161 NTGAZ NATURELGAZ
162 NETAS NETAS TELEKOM.
163 NIBAS NIGBAS NIGDE BETON
164 NUHCM NUH CIMENTO
165 OBAMS OBA MAKARNACILIK
166 ODAS ODAS ELEKTRIK
167 ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
168 ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK
169 OYAKC OYAK CIMENTO
170 OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR
171 OZRDN OZERDEN AMBALAJ
172 OZSUB OZSU BALIK
173 PNLSN PANELSAN CATI CEPHE
174 PARSN PARSAN
175 PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK
176 PSGYO PASIFIK GMYO
177 PATEK PASIFIK TEKNOLOJI
178 PCILT PC ILETISIM MEDYA
179 PGSUS PEGASUS
180 PEKGY PEKER GMYO
181 PENGD PENGUEN GIDA
182 PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
183 PETUN PINAR ET VE UN
184 PNSUT PINAR SUT
185 PKART PLASTIKKART
186 PLTUR PLATFORM TURIZM
187 POLHO POLISAN HOLDING
188 POLTK POLITEKNIK METAL
189 RALYH RAL YATIRIM HOLDING
190 RODRG RODRIGO TEKSTIL
191 RUBNS RUBENIS TEKSTIL
192 SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
193 SANEL SANEL MUHENDISLIK
194 SANFM SANIFOAM ENDUSTRI
195 SANKO SANKO PAZARLAMA
196 SASA SASA POLYESTER
197 SEKUR SEKURO PLASTIK
198 SELEC SELCUK ECZA DEPOSU
199 SELGD SELCUK GIDA
200 SELVA SELVA GIDA
201 SRVGY SERVET GMYO
202 SILVR SILVERLINE ENDUSTRI
203 SNGYO SINPAS GMYO
204 SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK.
205 SMART SMARTIKS YAZILIM
206 SOKE SOKE DEGIRMENCILIK
207 SONME SONMEZ FILAMENT
208 SUNTK SUN TEKSTIL
209 SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO
210 SUWEN SUWEN TEKSTIL
211 TABGD TAB GIDA
212 TKFEN TEKFEN HOLDING
213 TDGYO TREND GMYO
214 TUKAS TUKAS
215 TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
216 TUPRS TUPRAS
217 TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK
218 MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK
219 THYAO TURK HAVA YOLLARI
220 TRILC TURK ILAC SERUM
221 PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO
222 ULUSE ULUSOY ELEKTRIK
223 ULUUN ULUSOY UN SANAYI
224 USAK USAK SERAMIK
225 VAKKO VAKKO TEKSTIL
226 VBTYZ VBT YAZILIM
227 VRGYO VERA KONSEPT GMYO
228 VERUS VERUSA HOLDING
229 VESTL VESTEL
230 VESBE VESTEL BEYAZ ESYA
231 YATAS YATAS
232 YYLGD YAYLA GIDA
233 YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI
234 YUNSA YUNSA
235 ZEDUR ZEDUR ENERJI
236 ZRGYO ZIRAAT GMYO
Kaynak: Türkiye Gazetesi