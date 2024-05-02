6-12 Mayıs haftasının halka arz takviminde yeni hisse yok

Halka arz ile ilgilenen vatandaşlar 6 Mayıs haftasında yeni bir hissenin satışa çıkıp çıkmayacağını merak ederken SPK bültenleri kontrol ediliyorken bugün halka arz olan şirket var mı sorusuna cevap arıyor. En son Koton ve Lila Kağıt hisseleri talep toplamaya başlamıştı. İşte önümüzdeki haftanın listesi 2024!

KOTON şirketi 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihleri aralığında talep topluyor. 30,50 TL'den işlem görecek iken vatandaşlar 6 Mayıs haftasında halka arz var mı, yok mu araştırmakta.

SPK tarafından başvurusu onaylanan yeni hisse henüz duyurulmadı. En son Koton ve Lila Kağıt hisseleri talep toplamaya başlamıştı. İki şirketin de 3 Mayıs tarihinde talep toplama süreci sona erecek. Ardından ise borsada işlem göreceği tarih açıklanacak.

Kısa süre içerisinde halka arz sonuçlarının KAP'ta yer alması da bekleniyor.

Koton, eşit dağıtım yapıyor ve katılım endeksine uygundur. 30,50 TL'den satışa çıkacak olan hisse, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecek.

Lot miktarı henüz belli olmadı fakat tahmini miktarlar şöyle:

2.1 milyon katılım 55 lot - 1677 TL

2.5 milyon katılım 47 lot - 1433 TL

2.9 milyon katılım 40 lot - 1220 TL

3.3 milyon katılım 35 lot - 1067 TL

3.7 milyon katılım 32 lot - 976 TL

4.1 milyon katılım 29 lot - 884 TL

4.5 milyon katılım 26 lot - 793 TL

4.9 milyon katılım 24 lot - 732 TL

Lila Kağıt ise Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 37,39 TL'ye satın alınabilecek.

LILAK hisse koduna sahip olan hisse, katılım endeksine uygun ve eşit dağıtım yapacak.