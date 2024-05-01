Koton halka arzla global marka olacak, 100'den fazla ülkeye ulaşacak

Giyim markası Koton’un halka arzında talep toplama dün başlarken şirket, 70 ülkede ürünlerini satışa sunuyor. Halka arzdan elde edeceği gelirle global bir moda markası olma yolculuğunu büyütecek yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefleyen Koton, orta vadede yurt içi ve yurt dışında 130 ila 150 yeni mağaza açmayı planlıyor.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Hazır giyim markası Koton’un halka arzı için talep toplama dün başlarken, şirketin yöneticileri düzenledikleri toplantıda halka arzdan gelecek kaynakla neler yapılacağını ve gelecek planlarını açıkladı. 2-3 Mayıs tarihlerinde de talep toplanacak halka arzda pay başına fiyat 30,50 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında Koton’un halka açıklık oranının yüzde 16,5 olması hedefleniyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30-40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, yüzde 60-70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için değerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem kârının en az yüzde 20’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor. Ürünlerinin yüzde 88’ini yerli tedarikçilerden sağlayan marka 2023’te, perakende ve online satış kanallarıyla birlikte 300 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştı ve 60 milyon adedin üzerinde ürün satışı gerçekleştirdi. 437 mağazası, online satış kanalları ve toptan satış yöntemleriyle Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar ürünlerini gönderen şirket, son olarak Fildişi Cumhuriyeti, Cezayir ve Mısır’da yeni mağazalarını hizmete soktu. Önümüzdeki dönemde Kuveyt, Katar, Umman ve Macaristan’da mağaza açmaya hazırlanan Koton, orta vadede yurt içi ve yurt dışında 130 ila 150 yeni mağaza açılışı planlanıyor.

70 ÜLKEYE SATIŞ YAPIYOR

Koton’un 1988’de İstanbul Kuzguncuk’ta 25 metrekarelik bir mağazayla kurulduğunu anlatan Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, şu an 70 ülkeye satış yaptıklarını söyledi. “Girişimcilik hayatımın en önemli girişimi Yılmaz Bey gibi birini bulmak oldu” diyen Gülden Yılmaz, halka arzı Koton’un potansiyelini ortaya koyacak, organizasyonun prestijini artıracak kilit bir adım olarak gördüklerini ifade etti. Koton’un son 10 yıldır ‘En Beğenilen Kadın Giyim Markası’ seçildiğini anlatan Yılmaz, geçen yıl gelirlerinin yüzde 30’unu sürdürülebilir ürünlerden sağladıklarını, bunu daha da artırmayı planladıklarını söyledi.

1 MİLYAR $ GELİR HEDEFİ

Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz da halka arzdan elde edecekleri gelirle yeni yatırımlara imza atacaklarını belirterek “Koton olarak yurt içinde ve yurt dışında yeni mağaza açılışları gerçekleştirmeye, bilgi teknolojilerine yönelik geliştirmelerle online ekosistemimizi büyütmeye ve sürdürülebilirlik politikamızı destekleyen daha az su ve enerji tüketimine yönelik teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak yatırımlara odaklanacağız. Şu an 70 ülkedeyiz, gelecekte 100’ü geçeceğiz. Önümüzdeki 5 yılda büyümeyi dolar bazında iki katına çıkarmayı, 1 milyar dolar ciroya ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.

E-TİCARET’İN PAYINI %20’YE ULAŞTIRACAK

Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu “2023’ü enflasyona göre endekslenmiş mali tablo sonuçlarına göre yaklaşık 17,2 milyar TL ciro ile kapatırken, 2021-2023 arasında yaklaşık yüzde 10 reel büyüme kaydettik. Brüt kâr marjımızı yüzde 52, FAVÖK marjımızı ise yüzde 26,6 oldu. Yurt dışının toplam ciro içindeki payını yüzde 34,5’e taşıdık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 35’in üzerine taşımak istiyoruz. Geçen yıl yurt dışında 23 mağaza açtık. Kongo, Fildişi, Mısır ve Cezayir gibi yeni ülkelere giriş yaptık. Mevcutta Türkiye dışında 29 ülkede mağazamız bulunuyor. İlk hedeflerimiz içinde Macaristan, Umman, Katar ve Kuveyt var. Şu an e-Ticaret’in toplam satış gelirlerimiz içindeki payı yüzde 10,7. Üç yıl içinde bu oranı yüzde 15-20’lere ulaştırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

RAKAMLARLA KOTON

Türkiye’de 241 ve yurt dışında 196 mağaza olmak üzere toplamda 437 mağaza

Mağazalar ve e-Ticaret yoluyla 70 ülkede satış

Yurt dışı gelir oranı %34,5

Mağaza ve e-Ticaret kanallarına 300 milyon ziyaret

60 milyon adet ürün satışı

%88 yerli tedarik oranı

10 kez “En Beğenilen Kadın Markası”

7.933 çalışan

17,2 milyar liralık ciro