Yükseliş devam edecek mi? Borsayı taşıyan hisselerde son hedef fiyatlar

BİST100 endeksinin 10.000 puanı aştığı süreçte; Yapı Kredi, Akbank, Garanti, İş Bankası, Koç Holding, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV Havalimanları hisseleri öne çıktı. Borsa için yıl sonunda 12-13 bin beklentileri artarken; endeksi taşıyan hisselerde yükseliş devam edecek mi? İşte aracı kurumlar tarafından nisan ayı içinde açıklanan son hedef fiyatlar…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 10.000 seviyesini aşarak yeni zirvelere yelken açtı. Endeks için döviz bazlı 9 yıllık direnç seviyesi 320 dolar olarak öne çıkarken; analistler, 10.500’e işaret eden bu seviyenin ilk etapta görülebileceğini, ondan sonraki süreçte de gelişmelere göre yön arayışının devam edebileceğini belirtiyor. Endekste daha uzun vadede yıl sonu beklentileri 12-13 bin puan seviyelerinde şekillenirken; kısa vadeli kâr satışları halinde 9700-9850 bandının destek olarak takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

ÜÇ SEKTÖR ÖNE ÇIKTI

Borsada özellikle 2024 başından itibaren belirgin olarak gerçekleşen son yükselişte bankalar, holdingler ve ulaştırma hisselerinin başı çektiği görülüyor. Buna göre yıl başından itibaren bakıldığında, 29 Nisan kapanış değerlerine göre Bankacılık Sektör Endeksi (XBANK) %52,88, Holding ve Yatırım Endeksi (XHOLD) %41,21 ve Ulaştırma Endeksi (XULAS) %41,00 oranında yükseliş kaydetti. Aynı dönemde BİT100 endeksindeki getiri yüzde 32,25 olarak gerçekleşti.

BÜYÜK HİSSELERDE HEDEF FİYATLAR

Aracı kurumlar, yükselişte belirgin rol oynayan sektör hisseleriyle ilgili hedef fiyatlarını da açıkladılar. Buna göre son olarak sadece nisan ayında açıklanan hedef fiyatlar şu şekilde gerçekleşti.

Yapı Kredi Bankası 2024 Hedef Fiyat:

Goldman Sachs, YKBNK hissesi için 17 Nisan tarihli değerlendirmesinde 38,00 TL hedef fiyat öngördü. (Son kapanış: 31,92)

Akbank 2024 Hedef Fiyat:

Goldman Sachs, AKBNK hissesi için 17 Nisanda yapığı değerlendirmede 72,00 hedef fiyat öngördü. (Son kapanış: 60,35)

İş Bankası (C) 2024 Hedef Fiyat:

Goldman Sachs, ISCTR hissesi için yapığı değerlendirmede 14,80 hedef fiyat öngördü.

Yapı Kredi Yatırım da ISCTR için 3 Nisan tarihli değerlendirmesinde 15,20 hedef fiyat belirledi. (Son kapanış: 13,53)

Garanti Bankası 2024 Hedef Fiyat:

İş Yatırım 30 Nisan tarihli değerlendirmesinde GARAN hissesi için 108,00 TL hedef fiyat öngörüyor.

Şeker Yatırım da 29 Nisanda yaptığı değerlendirmede GARAN için 114,00 TL hedef fiyat belirledi. (Son kapanış: 81,95 )

Sabancı Holding 2024 Hedef Fiyat:

Ziraat Yatırım tarafından yapılan 15 Nisan tarihli değerlendirmede SAHOL hissesi için 131,00 TL öngörüldü. (Son Kapanış: 93,40)

Türk Hava Yolları 2024 Hedef Fiyat:

Ziraat Yatırım tarafından yapılan 26 Nisan tarihli değerlendirmede THYAO hissesi için 508,50 TL öngörüldü.

Anadolu Yatırım tarafından yapılan 16 Nisan tarihli değerlendirmede THYAO hissesi için 412,50 TL öngörüldü.

İş Yatırım ise THYAO hissesi için 4 Nisan tarihli raporunda 376,70 TL hedef fiyat tahmininde bulundu. (Son kapanış: 326,00)

TAV Havalimanları Holding 2024 Hedef Fiyat:

26 Nisan tarihinde yapılan değerlendirmelerde TAVHL hissesi için Şeker Yatırım 278,50 TL, Alnus Yatırım 286,00 TL ve İş Yatırım 295,00 TL hedef fiyat öngörüsünde bulundu. (Son kapanış: 225,00)

HEDEF FİYAT NEDİR?

Hedef Fiyat, sermaye piyasalarında SPK lisanslı olarak faaliyet gösteren aracı kurumlar ve yatırım şirketleri tarafından, hisse senetlerine ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler neticesinde, gelecek 12 aylık dönemde ilgili hisse senedine dair beklenti fiyatını ifade eder. Bu hedef fiyatlar; son açıklanan bilançolar ve gelecek beklentiler dikkate alınarak, kapsamlı bir temel ve teknik analiz neticesinde belirlenir. Hedef fiyatların; hem ilgili şirkete dair gerçekleşebilecek gelişmeler hem de ülke ve dünya ekonomisinde yaşanabilecek pozitif ya da negatif gelişmelere göre her zaman revize edilebileceği de unutulmamalıdır.

(Not: Bu içerikte yer alan bilgiler de; SPK lisanslı aracı kurumlar tarafından yapılan ve kamuoyuna ilan edilen son değerlendirmelerden derlenmiştir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.)