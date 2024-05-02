KOTON halka arzı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde SPK tarafından başvurusu onaylanan Koton hissesini alacak olan vatandaşlar katılım endeksine uygun mu sorusunu araştırmaya başladı. 30,50 TL'den işlem görecek olan halka arzın kaç lot vereceği henüz netleşmezken hangi bankalarda satılacağı belli oldu.
Son günlerde gündemde yer alan Koton halka arzı ile ilgili katılım endeksine uygun mu merak edildi. 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihleri aralığında talep toplayan hisse eşit dağıtım yapacak. Detayları haberimizdedir.
Hisse, KOTON hisse kodu ile 30,50 TL'den işlem görecek. Hisseyi satın almak isteyenler ise
Toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtacak fakat henüz tam olarak miktarı belirlenmedi. Sonuçların açıklanmasıyla beraber net miktarlar netleşecek.
Tahmini lot dağıtımının şöyle olması bekleniyor:
2.1 milyon katılım 55 lot - 1677 TL
2.5 milyon katılım 47 lot - 1433 TL
2.9 milyon katılım 40 lot - 1220 TL
3.3 milyon katılım 35 lot - 1067 TL
3.7 milyon katılım 32 lot - 976 TL
4.1 milyon katılım 29 lot - 884 TL
4.5 milyon katılım 26 lot - 793 TL
4.9 milyon katılım 24 lot - 732 TL
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Bank A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.
Kaynak: Türkiye Gazetesi