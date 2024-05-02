KOTON halka arzı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Mayıs 2024 09:51 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 10:02 - Güncelleme:

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Geçtiğimiz günlerde SPK tarafından başvurusu onaylanan Koton hissesini alacak olan vatandaşlar katılım endeksine uygun mu sorusunu araştırmaya başladı. 30,50 TL'den işlem görecek olan halka arzın kaç lot vereceği henüz netleşmezken hangi bankalarda satılacağı belli oldu.