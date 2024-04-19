Branşlara göre 2024 öğretmen atama kontenjanı! 2023 yılında 45 bin öğretmen ataması yapıldı

Yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken, öğretmen atamaları konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Branşlara göre 2023 öğretmen atama kontenjan dağılımı merak edilirken Kabine görüşmelerinden de atama olacağına dair önemli sinyaller, atama bekleyen öğretmenler tarafından dikkatle takip edilmekte.

Öğretmen adayları ve eğitim camiası, 2024 yılı için öngörülen öğretmen atama kontenjanlarını merakla bekliyor. İşte, branşlara göre öğretmen atama kontenjanları ve 2023 yılında yapılan atama sayısı ve kulislerde geçen atama sayıları ile orantılanmış öngörülen, muhtemel atama sayılarını derledik.

2023 YILI ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI

Öncelikle 2023 yılında toplamda 45.000 öğretmen ataması yapılmıştı.

Bu sayının

1100 Beden Eğitimi,

450 Biyoloji

2604 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,

2064 Fen Bilgisi,

787 Fizik,

602 Görsel Sanatlar

2656 İlköğretim Matematik,

430 İmam Hatip Meslek Dersi

2433 İngilizce,

552 Kimya,

2317 Matematik,

637 Müzik,

3269 Okul Öncesi,

2306 Özel Eğitim,

3604 Rehberlik,

7878 Sınıf Öğretmenliği,

1204 Sosyal Bilgiler,

1408 Tarih,

1839 Türk Dilli ve Edebiyatı,

2341 Türkçe olarak yapılmıştır. Yukarıdaki atama sayısının toplamı 40.481 yapmaktadır. O yüzden atama sayılarını bu bölümlerin ışığında inceleyeceğiz. Ama öncelikle 2023 yılında yapılan atama listesinin tamamına göz atalım.

2024 YILI ATAMA KONTENJANLARI BELLİ Mİ?

Öncelikle 2023-2024 eğitim-öğretim sürecinin sonuna yaklaşmaktayız ve öğretmen atamaları ile kesin bir sayı belirtilmemiştir. Ancak atamalarla ilgili birkaç sayı üzerinde yoğunluk vardır. Bu atama sayıları ile ilgili ihtimaller şu şekildedir: 20.000, 25.000 ve 30.000’dir. Biliyoruz ki bu sayılardan çok daha fazlası yapılarak okullarımızın öğretmen ihtiyacının kaplatılması, ülkemiz ve eğitim bekleyen okullarımız için çok daha faydalı olacaktır. Aşağıda en çok konuşulan bu üç ihtimali 2023 öğretmen atamasına göre kıyaslayarak muhtemel kontenjanlara bakalım.

Genel Toplam 45 bin

2023 YILINA GÖRE BRANŞLARIN ATAMA SAYISI KARŞILAŞTIRMASI

2024 yılı öğretmen atama kontenjanları, 2023 yılına kıyasla genel olarak artış göstermelidir. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri ve İngilizce gibi ana branşlarda özellikle belirgin bir artış görülmelidir. Bu artışlar, öğretmen ihtiyacının karşılanması ve eğitim kalitesinin artırılması adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Öğretmen atamalarının fazla uzamayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" dedi.

Öğretmen atamalarıyla ilgili detaylı bilgilere ve güncel kontenjanlara erişmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve sayfamızdaki güncel haberler takip edilmelidir. Öğretmen adayları, atama sürecine ilişkin tüm güncel bilgileri bu kaynaklar üzerinden edinebilirler.