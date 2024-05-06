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Antalyaspor - Pendikspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalyaspor - Pendikspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de bugün iki takım karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kala hakemi kim merak edildi. 20.00'da başlayacak olan mücadeleye kısa süre kala yönetecek ismin karnesine dair bilgiler...

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın VAR hakeminin kim olduğu araştırılırken Tugay Kaan Numanoğlu'nun karnesi de merak konusu oldu. Detaylar...

Bugün gerçekleşecek olan mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olurken, yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mert Bulut yapacak.

Antalyaspor 10. sırada ilerlerken Pendikspor son 5 maçta 1 galibiyet alarak ve 19. sırada yarışa devam ediyorken bugün karşı karşıya gelecekler. Antalyaspor 11 galibiyet alırken 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı

35. haftada oynanacak olan mücadelenin dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak.

Antalyaspor - Pendikspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek - 1. Resim

Numanoğlu, 1986 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eski futbolcu olan Levent Numanoğlu'nun oğlu olan isim kardeşi Togayhan ile Malatya'da büyüdü. Spor hayatına Yalova'da amatör futbolcu olarak başlamasının ardından hakemliğe yöneldi.

Üst Klasman Hakemi olarak TFF Hakem Bilgi Sisteminde vardır. 2024 sezonunda en son Karagümrük ile Fenerbahçe karşılaşmasını yönetmişti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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