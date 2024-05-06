İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın ardından İlçe Başkanı da görevinden ayrıldı

31 Mart yerel seçim sonuçlarından istenilen oy oranının alınmamasıyla beraber Akşener görevden ayrılmıştı. Yapılan seçimin ardından yeni genel başkanın Müsavat Dervişoğlu olmasıyla beraber istifalar gelmeye devam ediyor. Mustafa Bıyık istifa mı etti, neden gibi sorular da gündemde.

İYİ Parti'de istifalar devam ederken Yomra Belediye Başkanı da görevinden ayrıldığını açıkladı. Müsavat Dervişoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından birçok isim partiden ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde belediye başkanı Mustafa Bıyık görevden ayrıldığını duyurmuştu. Şimdi ilçe başkanı da istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"Yomra’mızın ve Trabzon’umuzun gururu, Türk siyasetinin değerli ismi, son kurultayınızda İYİ Parti’nin Genel Başkan adayı Koray Aydın’dır." diyerek Dervişoğlu'nun başkan seçilmesine tepki gösterdi.

Gökcan Şahin'in açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

“Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte, 2'si Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Yomra Belediye Meclisi üyemiz ve Mahalle başkanlarımızla birlikte İYİ Parti’den istifa ettik”

Sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Koray Aydın’ın Genel Başkan olmaması için işleyen gizli mekanizmalara, yapılan operasyonlara ve kurulan tezgahlara susmamız ve seyirci kalmamız artık mümkün değildir”

Geçtiğimiz günler de Bıyık istifasını şu açıklaması ile duyurdu:

"Partilerin kurultaylarında kazanmak veya kaybetmek vardır. Bu gayet normal bir durumdur. Buna da aday olunduğu zaman herkes hazırdır. Bizler de hazırdık. Bu seçim kaybedilebilir veya kazanılabilirdi. Gelinen noktada bugün itibariyle bulunmuş olduğum İYİ Parti mensubu üyeliğinden olmaktan bugün itibariyle istifa ediyorum. İstifamın bir takım gerekçesi var”