Survivor All Star 5 hafta sonra final yapacak

Survivor'da bu akşam (25 Nisan) acil durum konseyinde yeni takımlar belli oluyor

Survivor'da bu akşam (25 Nisan) acil durum konseyinde yeni takımlar belli oluyor

Survivor All Star ne zaman bitiyor, sorusu araştırılıyor. Ocak ayında başlayan 2024 sezonu için hızlandırılmış elemelerin başlamasına 2 hafta kaldı. Yarışma programının takipçileri tarafından final günü merak konusu oldu. Peki, Survivor 2024 ne kadar sürecek? İşte detaylar...

Survivor ne zaman sona erecek, sorusuna cevap aranıyor. Birleşme partisinin geride kalmasıyla gözler finale çevrildi. Hala kalabalık bir kadronun olduğu Survivor'da finalin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, Survivor ne zaman final yapacak?

SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Survivor 4 ay gibi bir süredir ekranlarda.

Survivor programı tüm hızıyla devam ederken gözler final tarihine çevrildi. Acun Ilıcalı 25 Nisan günü yayınlanan acil durum konseyinde takımlarda değişiklik yaparak Merve Aydın'ı mavi takıma dahil etti.

Bu değişikliğin ardından finale dair süreç hakkında bilgi veren Ilıcalı, "iki hafta daha bu şekilde devam edeceğiz. Ardından hızlandırılmış elemeler başlayacak." dedi.

Üstelik önümüzdeki iki hafta boyunca Survivor'da erkek elemesi gerçekleşecek.

Acun Ilıcalı finalin ne zaman olacağını da belirtti. Ilıcalı, finalin tam 5 hafta sonra olacağını söyledi.