Survivor'da bu akşam (25 Nisan) acil durum konseyinde yeni takımlar belli oluyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Survivor 96. bölüm fragmanının ardından takımlar değişiyor mu, fragmanda belirtilen mavi takıma hangi yarışmacı geçecek soruları araştırılıyor.
96. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın mavi takıma geçecek ismi açıkladığı görüntülerin ardından, Survivor'da takımlar mı değişiyor, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek soruları gündeme geldi.
Survivor'da birleşme partisinin ardından takımların değişip değişilmeyeceği konuşuluyordu.
Son elenen yarışmacının mavi takımdan olmasıyla iki takımın arasındaki sayısal farktan dolayı takımların değişeceği kesinleşti.
Mavi takımdan sırasıyla Hakan ve Yaman'ın ardından dün akşam gerçekleşen eleme düellosunda Berna elendi.
Böylece yarışmacı sayısında azalma yaşanan mavi takıma kırmızı takımdan bir yarışmacı geçeceği öğrenildi.
Sosyal medyada iddia edilen bilgilere göre kırmızı takımdan geçecek yarışmacının kadın yarışmacı olması olması bekleniyor.
Kırmızı takım yarışmacıları:
Özgür
Aleyna
Sercan
Yunus Emre
Merve
Nefise
Avatar Atakan
Hilmicem
Nagihan
Mavi takım yarışmacıları:
Ogeday
Furkan
Yasin
Damla Can
Seda
Batuhan