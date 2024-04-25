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Haberler > Haberler > Survivor'da bu akşam (25 Nisan) acil durum konseyinde yeni takımlar belli oluyor

Survivor'da bu akşam (25 Nisan) acil durum konseyinde yeni takımlar belli oluyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor&#039;da bu akşam (25 Nisan) acil durum konseyinde yeni takımlar belli oluyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 96. bölüm fragmanının ardından takımlar değişiyor mu, fragmanda belirtilen mavi takıma hangi yarışmacı geçecek soruları araştırılıyor.

96. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın mavi takıma geçecek ismi açıkladığı görüntülerin ardından, Survivor'da takımlar mı değişiyor, mavi takıma hangi yarışmacı geçecek soruları gündeme geldi. 

Survivor'da birleşme partisinin ardından takımların değişip değişilmeyeceği konuşuluyordu.

Son elenen yarışmacının mavi takımdan olmasıyla iki takımın arasındaki sayısal farktan dolayı takımların değişeceği kesinleşti. Survivor'da bu akşam (25 Nisan) acil durum konseyinde yeni takımlar belli oluyor - 1. Resim

Mavi takımdan sırasıyla Hakan ve Yaman'ın ardından dün akşam gerçekleşen eleme düellosunda Berna elendi. 

Böylece yarışmacı sayısında azalma yaşanan mavi takıma kırmızı takımdan bir yarışmacı geçeceği öğrenildi.

Sosyal medyada iddia edilen bilgilere göre kırmızı takımdan geçecek yarışmacının kadın yarışmacı olması olması bekleniyor. Survivor'da bu akşam (25 Nisan) acil durum konseyinde yeni takımlar belli oluyor - 2. Resim

Kırmızı takım yarışmacıları:

Özgür

Aleyna

Sercan

Yunus Emre

Merve

Nefise

Avatar Atakan

Hilmicem

Nagihan

Mavi takım yarışmacıları:

Ogeday

Furkan

Yasin

Damla Can

Seda

Batuhan

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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